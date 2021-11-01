 موعد عرض مسلسل إلا أنا «حكايتي مع الزمان» الحلقة الثالثة

يبحث الجمهور عن موعد مسلسل إلا أنا حكايتي مع الزمان الحلقة الثالثة وموعد الإعادة، وهي قصة جديدة بدأ عرضها السبت الماضي، وحظي العمل بنسب مشاهدة عالية، على مدار الساعات الماضية.

موعد عرض الحلقة الثالثة من حكايتي مع الزمان

تُعرض الليلة الحلقة الثالثة من حلقات حكايتي مع الزمان؛ إذ تعرض الحلقات الجديدة من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على قناة dmc، الساعة الثامنة مساءً، والإعادة الواحدة صباحًا، والثانية عشرة والنصف ظهرًا.

وتعرض الحلقة الجديدة من المسلسل على dmc drama، اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويُعاد عرضها في الخامسة صباحًا، والرابعة عصرًا، بالإضافة إلى منصة «watchit».

أبطال حكاية حكايتي مع الزمان

مسلسل إلا أنا حكاية حكايتي مع الزمان من إخراج أحمد حسن، وتأليف أمين خليل، بطولة أحمد خليل، ميرفت أمين، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، أحمد والي، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، رضوى جوده، هايدي رفعت.

أحداث الحلقة الثانية من حكايتي مع الزمان

وشهدت الحلقة الثانية صدمة «سارة» التي اكتشفت خيانة زوجها لها، وحاولت أن تسطير على مشاعرها، لكنها لم تستطيع ولم تتمالك دموعها، ثم ذهبت إلى طبيب لتخبره عما فعله معها .

كما شهدت الحلقة شجارا بين الزوجين فوزي وميرفت، وصمم الأول الذي يجسد دوره الفنان أحمد خليل على موقفه، ولم يوافق على التنازل ومصالحة زوجته التي تجسد دورها الفنانة ميرفت أمين؛ إذ أنها طلبت منه الطلاق في الحلقة السابقة؛ بسبب خيانته لها وزواجه عليها.