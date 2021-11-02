موعد عرض مسلسل إلا أنا حكايتي مع الزمان الحلقة الرابعة والقنوات الناقلة

يبحث عدد كبير من الجمهور عن موعد عرض مسلسل إلا أنا حكاية «حكايتي مع الزمان» الحلقة الرابعة والقنوات الناقلة لها، بعد الأحداث المتلاحقة التي وقعت في الحلقات الأولى، وطلاق نجمي المسلسل.

أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل حكايتي مع الزمان

شهدت أحداث الحلقة الثالثة التي عرضت أمس على قناة dmc من مسلسل حكايتي مع الزمان، تطورا كبيرا في الأحداث، حيث ذهب ابن ميرفت أمين إليها في منزلها وعاتبها على طلاقها من والده في هذا السن، واحتد النقاش بينهما، وانتهى إلى صفع ابنها على وجهه، وطرده من منزلها.

موعد عرض الحلقة الرابعة من حكايتي مع الزمان

تعرض الليلة الحلقة الرابعة من حلقات حكايتي مع الزمان؛ إذ تعرض الحلقات الجديدة من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على قناة dmc، الساعة الثامنة مساءً، والإعادة الواحدة صباحًا، والثانية عشرة والنصف ظهرًا.

وتعرض الحلقة الجديدة من المسلسل على dmc drama، اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويُعاد عرضها في الخامسة صباحًا، والرابعة عصرًا، إضافة إلى منصة «watchit».

أبطال حكاية حكايتي مع الزمان

مسلسل إلا أنا حكاية حكايتي مع الزمان من إخراج أحمد حسن، وتأليف أمين خليل، بطولة أحمد خليل، ميرفت أمين، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، أحمد والي، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، رضوى جوده، هايدي رفعت.