توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. مائل للبرودة ليلا وشبورة كثيفة صباحا

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا يتضمن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من الأربعاء الموافق 3 نوفمبر الجاري وحتى الجمعة الموافق 5 من الشهر ذاته.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد خلال الـ72 ساعة المقبلة، طقسا مائلا للحرارة إلى معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس لطيفًا في أول الليل، مائلًا للبرودة في آخره وفي ساعات الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

شبورة مائية تصل لحد الضباب

ومن المتوقع وفق خبراء الأرصاد، أن تشهد البلاد تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتكون كثيفة يوم الجمعة تصل لحد الضباب أحيانًا.

كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، وتمتد يومي الخميس والجمعة لتشمل مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة مقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 3 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 4 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 5 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.