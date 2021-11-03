عاصي الحلاني يهدي جمهوره «ست الستات يا إسكندرانية» في مهرجان الموسيقى

«يا ست الستات يا إسكندرانية يا جدعة»، هكذا كانت التحية التي وجهها الفنان اللبناني عاصي الحلاني، للسيدة المصرية وبالأخص السكندريات.

جاء ذلك ذلك على هامش حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في الإسكندرية، مساء أمس، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، حيث غنى «ست الستات يا مصرية ست الستات يا إسكندرانية يا جدعة»، وذلك بعد ما تفاعل معاه الحضور في الحفل بشكل كبير، ما جعله يخرج عن برنامج الأغاني الذى تم إعداده قبل الحفل، إضافة إلى تخطي توقيت الحفل بسبب انبساطه الشديد بالحضور.

عاصي: الإسكندرية تشبه بيروت كثيرا

وقال «عاصي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، على هامش الحفل، إنه خرج عن برنامج الحفل بسبب تفاعل الجمهور معه والفرحة والحب، جعله يسير على طلباتهم، مؤكدًا أنه في حالة حدوث الانسجام بين الفنان والحضور يسير الحفل في الطريق غير المخطط له، ولكن ليس الكل قادرا على التغيير وتخطي البرنامج، خاصة أن من الممكن حدوث ارتباك للفرقة الموسيقية إلا أن الفرقة الموسيقية التي كانت بجواره بالأمس تعلم جيدًا أنه من هذا النوع غير الملتزم بالأغاني، خاصة وأنه يسعى لإرضاء الجمهور.

وأوضح أنه يسعى إلى التواجد في مهرجان الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية فهو من أهم المهرجانات العربية فهو يشارك فيه منذ 15 سنة، لافتاً إلى أنه يطمح أن يقدم الحفل المقبل في مهرجان الموسيقى العربية، يوم 5 نوفمبر المقبل في أوبرا القاهرة، مثلما قدم بالأمس على مسرح مكتبة الإسكندرية في افتتاح الدورة الـ30 في مهرجان الموسيقى داخل مدينة الإسكندرية.

وأكد «عاصي» أن الإسكندرية تشبه كثيرًا بيروت حتى أهلها البحر والشوارع والطقس يشعر وأنه في مدينة بيروت حينما يتواجد في الإسكندرية، «طلبات الحضور في الحفل أشعرني لحظة إني في بيروت على عكس القاهرة تماماً»، لافتا إلى أنه جمهور الإسكندرية محب وشعب معطاء يمنحك طاقة حب وإيجابية على المسرح.

وعن موقف مصر بجانب لبنان، أشار عاصي الحلاني، إلى أن مصر دائما تفتح أبوابها للشعب اللبناني، ودائما مصر تقف بجوار لبنان، وأن الحديث عن هذا الموضوع قليل عن دعم مصر ومحبة الشعب المصري للشعب للبناني، خاصة مع استمرار وقوفه بجوار اللبنانيين.

وعن ألبومه، الذي غنى من أغنية قمر في الحفل، أكد أن ألبومه الآن في الأسواق متنوع ما بين الخليجي والمصري واللبناني.