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بايدن يلغي تفضيلات تجارية رئيسية لإثيوبيا بسبب «انتهاك حقوق الانسان»

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خالد عبد الرسول
06:11 م | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
الرئيس الأمريكي جو بايدن ألغي تفضيلات تجارية رئيسية لإثيوبيا بسبب حرب تيجراي

الرئيس الأمريكي جو بايدن ألغي تفضيلات تجارية رئيسية لإثيوبيا بسبب حرب تيجراي

ألغى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، تفضيلات تجارية رئيسية لإثيوبيا جراء الحملة العسكرية في البلاد، وانتهاكات حقوق الإنسان في حملتها العسكرية في منطقة تيجراي.

وقال بايدن، في إخطار وجهه إلى الكونجرس، إنه قرر أيضا إزالة كل من مالي وغينيا من قانون النمو والفرص في أفريقيا، وهو اتفاق تاريخي لعام 2000 أُلغيَت فيه الرسوم الجمركية الأمريكية على معظم الصادرات من جنوب الصحراء الأفريقية، حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

رئيس وزراء إثيوبيا يتعهد بمواصلة القتال مع جبهة تيجراي

يأتي ذلك في الوقت الذي تعهد فيه رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، في وقت سابق اليوم، بالقتال لتحقيق النصر في الحرب المستمرة منذ عام في شمال البلاد، بعد أن أعلن مسلحو جبهة تحرير تيجراي أنهم استولوا على مدينة استراتيجية أخرى.

وأفادت وسائل إعلام رسمية في إثيوبيا، بأن سلطات العاصمة أديس أبابا دعت المواطنين اليوم الثلاثاء إلى استخراج تراخيص بحمل السلاح في اليومين المقبلين، وذلك بعد أن قالت قوات شمالية متمردة إنها تفكر في الزحف إلى أديس أبابا.

احتدام المعارك بين القوات الحكومية وجبهة تيجراي

وتحدث سكان في كومبولشا بشمال إثيوبيا عن احتدام المعارك في محيط المدينة الاستراتيجية بين القوات الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي، التي أعلنت الأحد السيطرة عليها غداة إعلانها انتزاع مدينة ديسي من سيطرة الحكومة.

وتُعد هاتان المدينتان المجاورتان لأمهرة بجنوب إقليم تيجراي المتمرد استراتيجيتين وتقعان على بعد حوالى 400 كيلومتر شمال العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

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