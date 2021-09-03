«أميك» يكشف السيارات السيدان متوسطة الحجم الأكثر مبيعاً فى 2021

كشف التقرير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات «أميك»، عن مبيعات السيارات السيدان متوسطة الحجم في السوق المصري خلال أول سبعة أشهر من العام الجاري 2021، حيث جاءت في المرتبة الأولى السيارة «نيسان صني» التى حصلت على نسبة 30.6% من إجمالي مبيعات السيارات السيدان متوسطة الحجم.

نيسان صني

وتعتمد السيارة «نيسان صني»، على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، وينتج قوة 108 أحصنة، وعزم دوران 134 نيوتن/ متر، والمحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات، و5 سرعات في النسخة المانيوال من السيارة.

وتتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة 100 كيلومتر/ ساعة في غضون 12.5 ثانية؛ وتستهلك متوسط 7 لترات من الوقود لقطع مسافة 100 كيلومتر/ ساعة.

MG5

وفي المرتبة الثانية حلت السيارة «MG5»، حيث حصلت على نسبة مبيعات وصلت إلى 23.6%.

وتضم السيارة محركا بسعة 1500 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 120، وأقصى عزم للدوران 150 نيوتن/ متر، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كيلومتر/ساعة.

وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر خلال 12.5 ثوانٍ، وبها ناقل سرعة أوتوماتيك من نوع CVT، وتستهلك لقطع مسافة 100 كيلومتر 5.5 لتر من الوقود.

هيونداي أكسنت RB

وفي المرتبة الثالثة جاءت سيارة «هيونداي أكسنت RB»، حيث حصلت على مبيعات بنسبة 6.9%.

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة 125 حصان، و عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، والمحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100كيلومتر/ ساعة في غضون 11.1 ثوان، وتستهلك السيارة متوسط 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كيلومتر/ ساعة.