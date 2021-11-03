لمرضى الحساسية.. بدائل البيض في الأطعمة

كثر الحديث عن البيض خلال الفترة الماضية، خاصة مع ارتفاع أسعاره تزامنا مع بداية الدراسة بالعام الجديد، ما جعل وزارة التموين والزراعة تطرحان العديد من كراتين البيض بالمنافذ المختلفة لمواجهة ارتفاع أسعاره في الأسواق.

وفي ظل عدم اتجاه الناس إلى شرائه لحين انخفاض أسعاره كما كانت في السابق، هناك بعض البدائل التي يمكن الاتجاه لها وتغني عن أكل البيض ووجود على المائدة وتعطي نفس الفوائد الصحية له، خاصة لمرضى الحساسية أيضا.

بدائل البيض في الأطعمة

الجبنة البيضاء: تحتوي على الكثير من البروتين كما أنها مصدر كبير للكالسيوم، ويمكن إضافة الجبن على السلطة أو المكرونة الاسباجيتي للحصول على طعم مميز.

الدجاج: يعتبر مصدرا جيدا للبروتين في وجبة الغداء.

الفاصوليا: يحتوي كوب واحد من الفاصوليا على 7 جرامات من البروتين.

التونة: تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، وتحتوي علبة واحدة من التونة المطبوخة على 33 جرامًا من البروتين.

الزبادي: يحتوي كوب واحد من اللبن الزبادي على 20 جراما من البروتين ويمكن إعطاؤه لأطفالك كبديل عن البيض.

العدس: يعد من أهم البذور التي تحتوي على مصدر للبروتين.

اللبن الحليب: كوب واحد من حليب البقر يمنحك 8 جرامات من البروتين، بالإضافة إلى الكالسيوم الذي يعمل على بناء العظام وفيتامين د.

الحمص: سواء كنت تتناوله كوجبة خفيفة، أو تضعه على السلطة.

تعد بذور الكتان أو الشيا بديلا رائعا للبيض.

سعر كرتونة البيض في الأسواق

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة اليوم بين 44 وصولا إلى 44.5 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 46 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر، نحو 44 جنيهًا في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، فيما يصل سعر البيض البلدي في المزرعة إلى 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 55 إلى 60 جنيهًا.