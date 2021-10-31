استقرار أسعار البيض اليوم 31 أكتوبر 2021.. وثمنه مقارب للتموين

سجلت أسعار البيض اليوم 31 أكتوبر 2021 استقرارا، بجميع أنواعه «الأبيض والأحمر والبلدي»، ففي بداية التعاملات اليوم الأحد استقر سعر كرتونة البيض محليًا، وفقًا لعدد من المزارع الخاصة بإنتاج البيض، حيث استقرت أسعار كرتونة البيض البلدي خلال تعاملات اليوم، التي تعتبر من أكثر أنواع البيض ارتفاعًا في سعره، وفق ما أعلنته بورصة البيض.

وتنشر «الوطن» أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر والبلدي بالمزرعة؛ لرصد التغيرات التي يشهدها السوق المحلي، خاصة بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الماضية وتدخل وزارتي التموين والزراعة لتوفير المنتج بسعر اقل.

استقرار أسعار البيض اليوم 31 أكتوبر 2021

استقر سعر كرتونة البيض الأبيض عند 44 جنيهًا في بعض المزارع واستقرت عند 45 جنيهًا في مزارع أخرى، حيث تراوح سعر الطبق للمستهلك بين 48 و51 جنيهًا في المحلات، وهو سعر قريب جدًا من السعر الذي حددته وزارة التموين لبيع البيض في منافذها.

كما استقرت أيضًا أسعار البيض اليوم 31 أكتوبر 2021 للنوع الأحمر، بالسوق المحلي، ليسجل سعر الطبق نحو 45 جنيهًا في بعض المزارع، وفي مزارع أخرى سجلت 44 ليصل إلى المستهلك ما بين 50 إلى 52 جنيهًا.

تعرف على سعر كرتونة البيض البلدي في المزرعة

كما ظلت أيضًا سعر كرتونة البيض البلدي محافظة على نفس قيمتها الشرائية، عند 54 جنيهًا للطبق، وفي محلات التجزئة تتراوح بين 57 و60 جنيهًا.

وتسببت أسعار البيض خلال الفترة الماضية في جدلًا كبيرًا في الشارع المصري، خاصة مع دخول المدارس واعتماد الكثير من المواطنين عليه بشكل يومي، حيث جاءت أسعاره بارتفاعات كبيرة.

وهو ما جعل وزارة التموين والزراعة تعمل على طرح البيض في المجمعات الاستهلاكية الخاصة بهم والمنافذ التابعة لهم بأسعار أقل من السعر المعلن في الأسواق المحلية.

وتستمر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، في استلام البيض من منتجات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ووزارة الزراعة وطرحه للمواطنين بالمنافذ بسعر 49 جنيها لطبق البيض الأبيض عدد "30" بيضة، حيث جاءت أسعار البيض اليوم أقل من أسعار السوق ومحلات البيع بالتجزئة والتي يصل السعر فيها إلى 52 جنيه للكرتونة.