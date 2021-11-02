استمرار انخفاض أسعار البيض اليوم بقيمة جنيهين في المزارع والسوق المحلي

انخفضت أسعار البيض اليوم، 2 نوفمبر 2021، حيث انخفض سعر البيض الأبيض والأحمر بقيمة جنيهين، بينما استقر سعر البيض البلدي، ففي بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، انخفض سعر طبق البيض محليًا، وفقًا لعدد من المزارع الخاصة بإنتاج البيض، كما استقرت أسعار كرتونة البيض البلدي خلال تعاملات اليوم، التي تعتبر من أكثر الأنواع ارتفاعًا في الأسعار في السوق المحلي، وفق ما أعلنته بورصة البيض.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر بعد انخفاضها، وسعر طبق البيض البلدي بالمزرعة؛ لرصد التغيرات التي يشهدها السوق المحلي، خاصة بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وتدخل وزارتي التموين والزراعة لتوفير المنتج بسعر أقل.

انخفاض أسعار البيض اليوم 2 نوفمبر 2021

انخفضت أسعار البيض الأبيض اليوم عند 42 جنيهًا في بعض المزارع، واستقرت عند 41 جنيهًا في مزارع أخرى، حيث تراوح سعر الطبق للمستهلك بين 45 و47 جنيهًا في المحلات، وهو سعر يماثل تقريبا السعر الذي حددته وزارة التموين لبيع البيض في منافذها.

كما انخفض أيضًا سعر طبق البيض الأحمر اليوم، بالسوق المحلي، ليسجل سعر الطبق نحو 43 جنيهًا في بعض المزارع، وفي مزارع أخرى سجلت 42 جنيها ليصل إلى المستهلك ما بين 46 إلى 48 جنيهًا.

تعرف على سعر طبق البيض البلدي

وظلت أسعار البيض البلدي محافظة على نفس قيمتها الشرائية، حيث سجل طبق البيض البلدي مبلغ 55 جنيهًا للطبق، وفي محلات التجزئة تتراوح بين 57 و60 جنيهًا.

وأخذت أسعار كرتونة البيض حيزا كبيرا من رأي الشارع المصري خلال الفترة الماضية، حيث تسببت في جدل كبير في الشارع المصري، خاصة مع دخول المدارس واعتماد الكثير من المواطنين عليه بشكل يومي، حيث جاءت أسعاره بارتفاعات كبيرة.