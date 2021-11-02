سميرة سعيد تلتقي اليوم جمهورها على خشبة مسرح الأوبرا

تظهر الفنانة سميرة سعيد، بعد قليل، في حفل غنائي كبير على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ضمن حفلات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ30، الذي انطلقت فعالياته مساء أمس، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

سميرة سعيد على خشبة مسرح الأوبرا

ومن المنتظر أن تقدم الفنانة سميرة سعيد، خلال الحفل، عددا كبيرا من أغنياتها الخاصة، التى ارتبط بها الجمهور، وستتضمن عددا من أغنياتها القديمة، مع عدد من الجديدة التى طرحتها مؤخرا، لكن اختارت أغنيتها الشهيرة حلو حبك لتكون بداية حفلها اليوم.

كما سيشارك سميرة الفنان اللبنانى زياد برجي في الحفل حيث إنه سيقدم الفقرة الأولى، قبل صعودها على خشبة المسرح.

حفلات مهرجان الموسيقى

يذكر أن سميرة سعيد واحدة من ضمن عدد كبير من النجوم الذين سيشاركون فى مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ30، على رأسهم ماجدة الرومي، التى ستحيي حفل ختام المهرجان، وأصالة وعلى الحجار ومدحت صالح وعاصي الحلانى، وفايا يونان وغيرهم.

وكانت الفنانة سميرة سعيد قد طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان مون شيري، من كلمات محمد القاياتى، وألحان بلال سرور، وتعد هذه الأغنية واحدة من ضمن أغنيات ألبومها الغنائي الجديد.

وتقول كلمات الأغنية:

Mon chéri je t’aime

خد قلبي أهو

إنت وأي حد غيرك إنت No

إنت هدية حلوة Merci beaucoup

إنت بجد وكلهم compliment Mon chéri je t’aime

خد قلبي أهو

إنت وأي حد غيرك إنت No

أهلا Welcome Hello

الدنيا إديتني Cadeau

لايق جدا وعليا متفصل زي Tricot

أهلا Welcome Hello

ياللي ما عندكش Défaut

راسم نفسك بالمللي وما يتقالكش إلا Chapeau

أمال الحب ماله ما هو حلو أهو

الحب ماله ماله ماهو حلو أهو

أمال الحب ماله ما هو حلو أهو