سميرة سعيد: كنت عايزة أغني طرب زي أم كلثوم بس بليغ حمدي غير وجهة نظري

أعربت الفنانة سميرة سعيد، عن إعجابها بانفراد برنامج «التاسعة»، بإذاعة تسجيل صوتي نادر للموسيقار الراحل بليغ حمدي وهو يغني أغنيتها «كتر الكلام» التي لحنها، موضحةً أنها حفظت هذه الأغنية من نفس التسجيل.

وأشارت إلى أنها كانت تتمنى أن تغني الأغاني الطربية مثل كوكب الشرق أم كلثوم لكن الملحن الراحل بليغ حمدي غيّر وجهتها: «قالي لازم تبقي بنت عصرك وتقولي حاجات شبه سنك وصوتك وإحساسك، عايز مجلد عشان نوفيه حقه لأنه عمل ثورة في المزيكا».

أثر في مسيرتها تأثيرا كبيرا

وأضافت «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري، مقدمة برنامج «التاسعة» على القناة الأولى: «بليغ من أغلى الناس عندي ومن أكتر الناس اللي أثروا عليّ في مسيرتي الفنية بسبب ألحانه وطريقة أدائه، وعلمني أشياء كثيرة لن أنساها أبدا، وماشية على نصايحه في الأداء وإدارة الصوت».

تفاصيل اللقاء الأول بين بليغ وسميرة سعيدة

وتابعت، أن أول لقاء جمعها بالموسيقار الراحل حينما كانت في الثانية عشر من عمرها، حيث كان يزور المغرب مع العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ: «كنا نلتقي في القصر الملكي ونغني بمناسبة عيد العرش، والتقيت به أول مرة في القصر، ثم التقيته في أكثر من مناسبة بفنادق مختلفة».

تنبأ لها بمستقبل كبير

وأوضحت: «كان دايما يقولي إني هبقى حاجة كبيرة في المستقبل»، مشيرةً إلى أنها التقته في القاهرة عندما كانت في السابعة عشر من عمرها، لكنها التقته قبلها في أبو ظبي أثناء تصوير برنامج (جديد في جديد)، بمشاركة ليلى مراد وسوزان عطية ومحمد ثروت وتوفيق فريد: «كلنا كنا بنصور البرنامج وعملنا أغاني كلها من توزيع بليغ حمدي ومكنش في أغنية شبه التانية».

وأكدت، أن الملحن الراحل كان يتمتع بعبقرية فذة: «كان دايما يقول أنا عاوز أعمل مزيكا قد الدنيا دي كلها، وكان عنده شغف بالموسيقى والتجديد والابتكار، وكان عنده بعد رؤية كبير وعارف كل مطرب إمكانياته إيه».