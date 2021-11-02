سميرة سعيد تهدي حفلها اليوم بمهرجان الموسيقى إلى روح جمال سلامة

تحيي مساء اليوم الثلاثاء، النجمة سميرة سعيد، حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الموسيقى العربية المقام بدار الأوبرا المصرية، تحت قيادة المايسترو محمد عرام، وسيشاركها فى الحفل المطرب اللبناني زياد برجي.

سميرة سعيد تحيي حفل الموسيقى العربية تحت قيادة محمد عرام

وأعربت سميرة سعيد، لـ «الوطن»، عن سعادتها بنفاذ تذاكر حفلها الغنائي الذى تعود من خلاله لجمهورها بدار الأوبرا المصرية بعد فترة غياب دامت ما يقرب من 6 سنوات.

وأشارت إلى أن حفلها اليوم سيكون مهدى لروح الفنان والموسيقار الكبير جمال سلامة الذى كان صاحب أهم وأعظم الأعمال الغنائية التى قدمتها فى مسيرتها الفنية، وأبرزها «مش هاتنازل عنك أبدا»، و«ال جاني بعد يومين».

سميرة سعيد تشدو بأغنيات جمال سلامة

كما يقدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب، تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد، قيادة وتدريب الدكتور محمد عبدالستار، والدكتورة داليا حسنين، مختارات من مؤلفات الطرب العربي، وذلك في السابعة مساء على المسرح الخارجي.

مروان خوري وعبادي الجوهر وهشام نزيه أبرز المكرمين فى حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

وشهد حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية،، تكريم 19 شخصية موسيقية من الوطن العربي، كونهم أثروا الساحة الفنية، من بينهم الدكتور مدحت العدل، والموسيقار هشام نزيه، والموسيقار السعودي الدكتور عبادي جوهر، والموسيقار اللبناني مروان خوري، فضلًا عن تكريم اسم الموسيقار عبده داغر وتسلمته ابنته زينب، واسم الموسيقار الدكتور جمال سلامة وتسلمته ابنته دينا، واسم الموسيقار خالد الأمير وتسلمته ابنته ندى، واسم الدكتور أشرف هيكل وتسلمته زوجته ريهام القصبجى، واسم الدكتور فوزي فهمي وتسلمته زوجته الإعلامية ميرفت سلامة.