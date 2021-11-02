رئيس «فتوى الأزهر» يكشف حكم الشرع في نقل أعضاء من خنزير لإنسان

قال الدكتور سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن واقعة زرع كلية خنزير في جسم إنسان حي، إن نقل الأعضاء للمريض لا بد أن يكون في البداية من إنسان، بشرط ألا تكون بالبيع أو الشراء وإنما يكون على سبيل الهبة، وأن يكون حياة المريض متوقفة على هذا العضو، وألا يؤثر على حياة المنقول منه العضو، موضحًا أنه حال تعذر الحصول على عضو من إنسان بكل الطرق والسبل، يتم البحث عن حيوان طاهر لنقل العضو منه للمريض.

علاج الإنسان من الحيوان النجس بمقدار الحاجة

وأضاف «عامر»، خلال حواره على شاشة «إم بي سي مصر»، أنه حال تعذر وجود الحيوان الطاهر وحياة المريض متوقفة على نقل العضو من حيوان نجس، فيكون الأمر في منزلة الضرورة ويتم علاج الإنسان من الحيوان النجس بمقدار الحاجة، مستشهدًا بقول الله تعالى: «حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍۢ وَلَا عَادٍۢ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»، فنقل الأعضاء من الخنزير للإنسان ينزل هذه المنزلة إنقاذًا للحياة في نهاية المطاف.

شرب الخمر حرام شرعًا.. ومباح في حالة واحدة

وأوضح رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أن شرب الخمر حرام شرعًا، ولكن لو كان هناك شخص في الصحراء وليس لديه ماء أو طعام أو أي نوع من الشراب سوى الخمر، فله أن يشرب بمقدار ما يحفظ حياته، وهذا الأمر ينطبق على زرع كلية من جسد خنزير في جسم إنسان وغيرها من هذه الأمور.