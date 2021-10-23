دراما نقل كلية خنزير لمريضة في أمريكا.. «الدكتور نفسه زارع قلب»

كشف الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر، تفاصيل زرع أطباء في الولايات المتحدة الأمريكية كلى خنزير في مريضة متوفاة دماغيًا، فذكر أن الطبيب الذي أجرى العملية هو نفسه زرع قلب، «الطبيب ده كان بيحكي إنه عندما كان ينتظر القلب اللي جايله، ملقوش غير قلب واحد فقط بس مريض بفيروس سي، الطبيب وافق، لهذه الدرجة كان على شفا الموت قبل إنقاذه بهذا القلب».

الجراح يعرف كم القسوة والألم الذي يتحمله المريض الذي ينتظر زرع عضو

وأضاف «منتصر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، الذي يُعرض على قناة «القاهرة والناس»، أننا أمام جراح يّعرف كم القسوة والألم الذي يتحمله المريض الذي ينتظر زرع عضو، «دايما العلم بيقدم جمال ودراما تتفوق على أي دراما سينمائية»، موضحًا أن الأمريكان رغم أن لديهم قانون يُتيح التبرع بالأعضاء ممن توفي دماغيًا إلا أنهم أقدموا على نقل كلى خنزير.

وأشار الكاتب والمفكر، إلى أن ما أقدم عليه الأطباء ليس استعراضا للعضلات، لكن لديهم عشرات الآلاف من مرضى الكلى في أمريكا ينتظرون زراعة الكلى، وقائمة الانتظار قد تطول لـ 4 سنوات، فهذه المسالة جعلت الأطباء يفكرون في الأمر، «الجراحين مش عاملين ده عشان خاطر شو أو أي شيء، الأطباء أمامهم مشاكل ولازم يحلوها للبشرية التي تُعاني»، موضحًا أن هناك شركة ساعدت هذا الطبيب في العملية.

شركة ساعدت الطبيب الجراح في العملية بطريقة غير مباشرة

وأوضح الدكتور خالد منتصر، أنه كانت هناك شركة تصمم تعديلا وراثيا للخنزير لسبب آخر، وهو أن هناك أشخاص يعانون من حساسية من أكل اللحوم بسبب الجين «ألفا كان» إذ يُسبب حساسية للجلد، وتصل لدرجة ضيق التنفس وتؤدي إلى الاختناق، وقد تتسبب في لجوء مريض الحساسية إلى المستشفيات، فكانت الشركة تعمل على تعديل هذا الجين أو تعطيله وبالفعل نجحت في ذلك.

وتابع: «ده ساهم في زراعة الأعضاء، عشان زراعة الأعضاء من الخنزير كان جسم الإنسان يرفضه بسبب الألفا كان، وهذا الجين تم تعطيله وراثيا، يبقى نقدر ننقل الكلى بكل أمان».