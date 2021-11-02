نادين نجيم تكشف حقيقة هروبها من لبنان إلى دبي بسبب الانفجارات: «غير صحيح»

قررت الفنانة نادين نجيم، خلال الفترة المقبلة، الانتقال من دولة لبنان إلى دبي، للاستقرار هناك، وفتح المشروع الخاص بها، وهو الأمر الذي جعل البعض يظن أن نادين اتخذت هذا القرار للهروب من الأحداث التي تحدث في لبنان، خاصة بعد إصابتها مؤخرا في انفجار مرفأ بيروت.

نادين نجيم توضح سبب انتقالها من بيروت

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشفت الفنانة نادين نجيم، حقيقة الأمر فقالت «غير صحيح على الإطلاق.. أنا لن أهرب من بلدي لبنان، ولن أبتعد عنها، أنا بالفعل سأنتقل الى مدينة دبي لأنني سأفتتح المشروع الخاص بي خلال الفترة المقبلة».

وتابعت نادين قائلة «ولكن هكون ما بين بيروت ودبي، كل شوية هسافر ما بين هنا وهنا، أنا فعلا يمكن لما حصلت الأحداث وتمت إصابتي كنت أخدت قرار إن أمشي من بيروت، لأن وقتها كنت خايفة وخايفة على بنتي، ولكن لما هديت قلت لا طبعا عمري مسيب بلدي».

يذكر أن الفنانة نادين نجيم، كانت قد أصيبت منذ فترة في انفجار مرفأ بيروت، الذي حدث في دولة لبنان، وكانت قد كشفت عن الأمر من خلال صور نشرتها عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام» وكشفت فيها عن إصابتها في وجهها.

أعمال نادين نجيم

كانت الفنانة نادين، قد حققت نجاحا كبيرا خلال هذا العام، من خلال مسلسلين الأول مسلسل 2020، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وشاركت فيه بجانب قصي خولى.

أما المسلسل الثاني، فهو مسلسل صالون زهرة، الذي شاركت فيه بجانب معتصم النهار، وحقق نجاحا كبيرا مع الجمهور، وتم عرضه خارج السباق الرمضاني.