مصرع فتاة سقطت من الطابق السادس في ظروف غامضة بالبساتين

تكثف مباحث القاهرة، جهودها لكشف غموض مصرع فتاة، سقطت من الطابق السادس في دائرة قسم شرطة البساتين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت استدعاء أسرة المتوفاة لسؤالها حول الواقعة.

بلاغ لقسم شرطة البساتين

كان مأمور قسم شرطة البساتين، تلقى بلاغا بمصرع فتاة أثر سقوطها من الطابق السادس بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى سارة خالد، في العقد الثاني من العمر، وبالفحص تبين وجود الجثمان وسط بركة من الدماء وترتدي كامل ملابسها، وتم تحرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.