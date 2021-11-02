مصرع فتاة حرقا على يد شقيقها لخلاف على الميراث.. سكب عليها بنزين

لقيت فتاة مصرعها، بمحافظة الدقهلية، متأثرة بإصابتها بحروق بعد يومين فقط من اتهامها لشقيقها بسكب بنزين عليها وإشعال النار بها لخلاف على الميراث، وجرى نقلها إلى مستشفى علاج الحروق التابع لجامعة المنصورة، في حالة خطيرة إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصاباتها، وتمكنت مباحث قسم شرطة الكردي من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام مادة قابلة للاشتعال لوجود خلافات بينهم على ملكية منزل.

ورود بلاغ بنشوب حريق في منزل

وتبلغ لمأمور قسم شرطة الكردي، من إدارة شرطة النجدة نشوب حريق بمنزل بناحية كفر الكردي التابعة لمدينة الكردي، ووجود فتاة مصابة بحروق خطيرة.

إصابة فتاة بحروق وتتهم شقيقها

انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء إلي مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه، ونتج عن ذلك إصابة «وداد زكريا محرز محمد عوف»، 25 سنة، حاصلة على بكالوريوس تجارة وتعمل بجمعية أهلية بالكردي، بحروق من الدرجة الثانية في الوجه وفروة الرأس والعنق أعلى الصدر والكتف الأيمن والذراع الأيسر، وخضعت للإسعافات اللازمة بمستشفى ميت سلسيل المركزي وجري تحويلها إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم.

تداول فيديو لاشتعال النار في الفتاة

وتداول أهالي كفر الكردي مقطع فيديو تظهر فيه المجني عليه، والنار مشتعلة بها، وهي خلف بوابة مدخل عقار ولم يتمكن أحد من إنقاذها.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الكردي إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحريق شب بمنزل «زكريا محرز محمد»، وبالمعاينة تبين أن المنزل مكون من 3 طوابق على مساحة 150 مترا تقريبا، وأن الحريق شب بشقة في الدور الثالث مكون من غرفتي نوم وصالة وحمام ومطبخ، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة الحماية المدنية كما تبين احتراق محتويات الشقة بالكامل.

وبسؤال المصابة، في محضر الشرطة، اتهمت شقيقها محمد، 42 سنة، حاصل على دبلوم تجارة ومقيم بذات العنوان بسكب بنزين عليها من «جركن»، كان بحوزته، ثم أشعل النار بها باستخدام ولاعة، ما أحدث إصابتها لوجود خلافات بينهما بسبب الميراث.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 995 لسنة 2021 إداري الكردي للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.