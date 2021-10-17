أخبار القليوبية اليوم.. مصرع فتاة وحريق بشقة ومشاجرة ووظائف جديدة

شهدت محافظة القليوبية اليوم الأحد، عددًا من الحوادث والأخبار المهمة، حيث لقيت فتاة مصرعها بعد سقوطها من الدور الرابع بالخصوص، وإصابة سائقين في مشاجرة بالخصوص والسيطرة على حريق شقة بقها، وإعلان القوى العاملة عن وظائف جديدة.

«الوطن» تستعرض حوادث وأحداث وأخبار القليوبية اليوم في إطار خدماتاها لقرائها على مدار الساعة

التصريح بدفن جثة فتاة سقطت من الرابع بالخصوص

أمرت النيابة العامة بالخصوص بالتصريح بدفن فتاة لقيت مصرعها إثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الرابع حيث كانت تقوم بتركيب ستائر بالشرفة واختل توازنها وسقطت على الأرض؛ مما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ ومن الأنف والأذن جرى نقل الجثة لمستشفى اليوم الواحد بالمرج وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وطلب تحريات المباحث.

وأكد أهل الفتاة في أقوالهم إن المتوفاة كانت تقوم بتركيب أحد ستائر بشرفة الشقة بالدور الرابع مما أدى إلى اختلال توازنها وسقطت على الفور أمام أعينهم ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاتها وبتوقيع الكشف الطبي على الفتاة بمعرفة مفتش الصحة ورد بتقريره أن سبب الوفاه هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إصابتها المشار إليها.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط فتاة من شرفة مسكنها ووفاتها على الفور بمنطقة شارع العروبة دائرة القسم.

على الفور، انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام «مارينا ظ ر»، 17 سنة، طالبة، بتركيب أحد الستائر بشرف الشقة سكنها بالطابق الرابع، اختل توازنها وسقطت أرضا في الشارع ما أدى إلى وفاتها.

ندب المعمل الجنائي لفحص حريق شقة بقها

في سياق آخر، أمرت النيابة العامة بطوخ ندب المعمل الجنائي لفحص حريق بشقة بمدينة قها حيث تمكنت من السيطرة على حريق نشب في أحد العقارات بشارع عبد الفتاح بكري دائرة قسم شرطة قها، ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بشقة في شارع عبد الفتاح بكري متفرع من شارع القناطر دائرة قسم شرطة قها.

انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده لمناطق مجاورة، وبالفحص تبين أن العقار مكون من 4 طوابق، ونشب الحريق بشقة بالطابق الثاني مكونة من ثلاث غرف ملك «أحمد ع ص»، 45 سنة، تاجر خضروات، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح. ورجحت المعاينة الأولية، أن الحريق نشب نتيجة حدوث ماس كهربائي.

تفاصيل توفير 348 فرصة عمل بالقليوبية

أعلنت مديرية القوي العاملة بالقليوبية توفير 348 فرصة عمل، وذلك عن شهر أكتوبر لعام 2021 كالتالي:

في وقت سابق، أعلنت وزارة القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 1406 فرص عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 64 شركة ومصنع قطاع خاص في 11 محافظة لشغلها خلال شهر أكتوبر الجاري.

التحفظ على سائقين اعتديا على بعضهما بسبب تحميل الركاب بالعبور

فيما قررت نيابة العبور التحفظ على سائقين أصابا بعضهما في مشاجرة بالعبور بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور، يفيد حدوث مشاجرة بين طرفين، ووجود مصابين بناحية حي الشباب دائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول «أحمد خ ع»، 27 سنة، سائق، ومقيم دائرة القسم، مصاب بجرح طعنى شبه نافذ بالجانب الأيمن وجرح قطعي باليد اليمنى، وجرى نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وطرف ثان «رمضان م م»، 25 سنة، ومقيم دائرة القسم مصاب بجرح قطعي بالجانب الأيسر من الوجه وجرح بفروة الرأس والصدر، ونقل للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لخلاف على أولوية تحميل الركاب بموقف سيارات حي الشباب، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب، وأحدث الثاني إصابة الأول بسلاح أبيض «مطواة»، وبمواجهة الثاني أقر بارتكاب الواقعة