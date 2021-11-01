مصرع فتاة سقطت من «الخامس» بمدينة نصر.. خلاف مع «زبون» على أجرة «البغاء»

لقيت فتاة مصرعها، إثر سقوطها من الطابق الخامس في مدينة نصر، بعد تهديدها للزبون بسبب رفضه دفع المبلغ المتفق عليه مقابل علاقة آثمة، أقامتها معه هي وشقيقتها، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

بلاغ شرطة

وتلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا بمصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق الخامس بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة «أ. ع» في العقد الثالث من عمرها، وبالفحص تبين أنها وسط بركة من الدماء، مصابة بتهشم في الجمجمة، وكشفت التحريات، بأن المتوفاة اتفقت مع صاحب الشقة محل البلاغ على قضاء ليلة حمراء هي وشقيقتها مقابل مبلغ من المال.

التحريات

وأضافت التحريات، أنه بعد قضاء الليلة الحمراء، وأثناء مطالبة المتوفاة بالمقابل المادي، رفض صاحب الشقة دفع أي مبالغ مالية، تسلقت سور البلكونة مهددة إياه بأنها ستلقي بنفسها، وأثناء التحدث إليها اختل توازنها، وسقطت جثة هامدة.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى القبض على صاحب الشقة وشقيقة المتوفاة، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، اعترفا بصحتها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض علي النيابة العامة.