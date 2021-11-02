حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 2-11-2021 مهنيا وعاطفيا

تتمتع أنثى برج القوس، بالحيوية حيث تتصف بأنها مفعمة بالحيوية، وصاحبة ابتسامة ساحرة وجذابة مما يجعلها ودودة مع الآخرين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر في منزل المشروعات يمدك بروح ابتكارية، وتحرك مشروعاتك بصورة إيجابية.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

تميل اليوم للانفتاح على العالم من حولك، وتعيش مشاعر إيجابية تجمعك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.