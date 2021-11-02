حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 2-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعشق مولود برج الدلو، الدخول في علاقات صداقة جديدة، فهو شخص اجتماعي بطبيعته، وقادر على الانسجام مع الجميع.

تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر في منزل الحظ وتستطيع أن تغتنم ما يعرض عليك اليوم من فرص رائعة، أو تنشغل بتجربة جديدة تسعدك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

فينوس وعطارد داعمان ويساعدانك على توطيد علاقتك بالجميع، ويمنحانك سحرا ونشاطا فكريا، ويحفزان حركتك وتميزك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرجة اللبنانية نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.