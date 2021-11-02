حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 2-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميّز مولود برج الحوت بخياله الواسع، فهو حساس، عاطفي، غير أناني، لا تهمه الماديات، كما أنه يبدع في تنفيذ المهام المسندة إليه ويتقن تنفيذها.

تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

اليوم مناسب لتخطط جيدا لمستقبلك وأيضا مناسب للبيع والشراء.. تجتهد لتحقيق مكاسب، وقد تنجح في تنمية أعمال أو أملاك أو مدخرات.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

رغم الضغوط والخلافات.. القمر في منزلك الثامن يمنحك طاقة عاطفية ويدفعك للاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.