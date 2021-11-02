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حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 2-11-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:14 ص | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

يعتقد مواليد برج الجدي أن النجاح الحقيقي يستحق التضحيات، لكنهم يحاولون تقدير عائلتهم وأصدقائهم.

تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

القمر في مربع برجك مما يجعلك مضغوطا بين العمل وحياتك الشخصية، حاول أن توازن أمورك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

اليوم لا تدع تركيزك على العيوب يشغلك عن المميزات.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.

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