إيرادات أكبر 5 شركات تكنولوجيا تتجاوز تريليون دولار في 9 أشهر

حققت أكبر 5 شركات من عمالقة التكنولوجيا، إيرادات تجاوزت التريليون دولار، خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021، وتصدرت شركة أمازون Amazon المتخصصة في التجارة الإلكترونية القائمة، ثم أبل Apple وAlphabet الشركة الأم لـ«جوجل» إلى جانب مايكروسوفت Microsoft وفيسبوك Facebook.

ورغم الاستفادة التي عادت على شركات التكنولوجيا، بسبب التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19»، والمرتبطة بالتباعد من خلال تعزيز التحول الرقمي، وزيادة الطلب على كل ما هو عبر الإنترنت سواء في العمل أو التسوق، فقد توقعت مؤسسة برايس ووترهاوس PwC، مواجهة شركات التكنولوجيا لبعض التحديات المتمثلة في اضطرابات التشغيل والقوى العاملة وسلسلة التوريد، وهو ما يؤثر في نتائج التقارير المالية، مؤكدة أن الشركات العامة ستواجه ضغوطًا متزايدة.

وشهدت إيرادات التسعة أشهر الأولى من العام للشركات الخمسة، زيادة بنحو 32.2% مقارنة مع 758.8 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي، وفقا لـ«فوربس».

وترصد «الوطن» تفاصيل إيرادات الشركات الخمسة والأرباح المحققة في فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2021، وهي كالتالي:

- أمازون

بلغت إيرادات شركة أمازون خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 إلى نحو 332.4 مليار دولار بارتفاع 27.6% بينما حققت أرباح في الأشهر التسعة الأولى بلغت 19 مليار دولار بارتفاع 35%.

- أبل

بلغت إيرادات شركة أبل خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2021 إلى نحو 282.5 مليار دولار بارتفاع 34.6%، بينما بلغت الأرباح نحو 74.13 مليار دولار بارتفاع 65.7%.

- ألفابيت

بلغت إيرادات شركة الفابيت خلال الأشهر التسعة الأولى 182.3 مليار دولار بارتفاع 45.12% في الوقت الذي بلغت فيه الأرباح 55.40 مليار جنيه.

- مايكروسوفت

بلغت إيرادات شركة مايكروسوفت خلال الأشهر التسعة الأولى 2021 نحو 121.94 مليار دولار بارتفاع 16.15%، وبلغت الأرباح نحو 44.8 مليار دولار بارتفاع 35.5%.

- ميتا (فيسبوك)

إيرادات الأشهر التسعة الأولى 2021 نحو 84.26 مليار دولار بارتفاع 45.5%، في الوقت الذي بلغت فيه الأرباح نحو 29.10 مليار دولار بارتفاع 62.24%.