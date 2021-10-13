«أهمية التكنولوجيا» في ندوة رقمية لمبادرة حياة كريمة بمركز دشنا بقنا

عقدت مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري، في مركز دشنا التابع لمحافظة قنا، اليوم، الندوة الرقمية الرابعة، عن «أهمية التكنولوجيا»، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ جرى عقد الندوة في مقر الوحدة المحلية لقرية «فاو قبلي» مع عدد من أهالي القرية، وموظفي الوحدة المحلية والشخصيات العامة والمجالس القروية والشباب.

وتناولت الندوة الحديث بشأن أهمية التكنولوجيا ونشر ثقافة الوعي الرقمي، فضلا عن تقديم عرض حول كيفية استخدام موقع «مصر الرقمية»، لتسهيل الإجراءات الخدمية للمواطنين.

مفهوم التحول الرقمي ضمن برنامج الندوة

وتطرق الحديث، إلى تعريف مفهوم التحول الرقمي والفئات المستهدفة وبناء المهارات الرقمية وتمكين الاقتصاد الرقمي، وكذلك عرض حول الخدمات الرقمية في الأحوال المدنية والقطاع الطبي والمنصات الرقمية التعليمية والتموينية، بجانب التحول الرقمي في الإسكان والمرافق.

وانتهت ندوة حياة كريمة التي حاضر بها وفد من قرية «فاو قبلى»، وأحمد مختار، منسق متطوع، والدكتورة نجوى يس، منسق مركز دشنا، بتوزيع استبيانات على الحضور، وشرح كيفية التسجيل ببرامج مبادرة حياة كريمة رقمية، تحت شعار «إيد بتساعد.. وإيد بتبني».

حياة كريمة في محافظة قنا

وتستهدف مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، في محافظة قنا، تطوير 19 وحدة محلية قروية تابعين لعدد 88 قرية تضم جميعهم 492 نجعًا وعزبة، في 5 مراكز موزعة على النحو الآتي: «33 قرية بمركز أبو تشت، 26 قرية بمركز قوص، 17 قرية بمركز دشنا، 9 قري بمركز فرشوط و3 قري بمركز الوقف».

وكان اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أكد أنه جرى اختيار القرى في مبادرة «حياة كريمة»، وفقًا لعدة شروط مثل «معدلات الفقر ونقص الخدمات»، وأن المشروعات ستنعكس على الجوانب المعيشية والخدمية والاجتماعية لأهالي القرى المستهدفة، وفقًا لرؤية مصر 2030، وذلك بإجمالي 14.5 مليار جنيه مرصودة لعمليات التطوير، التي سيستفيد منها مليون و500 ألف نسمة من السكان.