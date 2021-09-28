وظائف عدة أعلنت عنها شركة أمازون مصر، منذ افتتاحها رسميا خلال الأيام الماضية، وتتمثل تلك الوظائف في مهندسين بمجال البرمجيات ومشرفين ومُديري برامج، وعدد كبير من المتدربين الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات وإدارة العمليات بإجمالي 90 وظيفة تقريبا.

وتزامنا مع ذلك، أصبحت وظائف شركة «أمازون مصر» أيضا، من أكثر عمليات البحث عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، نتيجة لاهتمام عدد كبير من المواطنين خاصة الشباب، بالبحث عن الوظائف التي أعلن عنها فرع أمازون بمصر، لمطابقة الشروط والمؤهلات المطلوبة، ومن ثم التقديم في تلك الوظائف.

لذا يبحث عدد كبير من المواطنين عن خطوات الحصول على «كوبون خصم أمازون مصر.. الشروط والخطوات»، لذا يكثر البحث عن العبارة السابقة عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، ويمكن الآن التواصل مع خدمة عملاء شركة أمازون في مصر، عبر هاتف خدمة العملاء يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 12 منتصف الليل، ويمكن الآن الاستعلام عن أي منتجات بالموقع قبل الشراء منه، كما تستطيع متابعة حالة الطلب.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، كوبون خصم أمازون مصر.. الخطوات والشروط.

كوبون خصم أمازون مصر.. الخطوات والشروط

1- زيارة الموقع الإلكتروني لشركة أمازون من خلال هذا الرابط.

2- تجول داخل الموقع.

3- اختر المنتج وتأكد من تفاصيله.

4- أضف المنتجات إلى سلة التسوق الخاصة بك.

5- اختر العنوان الصحيح وطريقة الدفع لطلبك.

6- احصل على كود خصم أمازون بالضغط على «احصل على العرض».

7- انقر للكشف عن الكوبون وانسخه، ثم أدخله والصقه في خانة «كوبون التخفيض» قبل إكمال طلبك.

8- لتأكيد الطلبية انقر على زر «تثبيت طلبك».

وهناك عدد من الشروط التي حددتها شركة أمازون في مصر، للقبول بالوظائف المعلنة، وهي: التحدث باللغة الإنجليزية، توافر خبرات سابقة، ويفضل خريجي الكليات المتخصصة.