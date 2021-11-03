محافظ دمياط تتابع تطوير قرى «حياة كريمة» وتوجه بإزالة أي معوقات

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مستجدات الموقف الخاص بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمدرج بها تطوير 28 قرية بمركز كفر سعد بإجمالى 219 تابعا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسته المحافظ أمس بحضور اللواء محمد رأفت، سكرتير عام المحافظة، وممثلي جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير «الجهة المُنفذة لمشروعات المبادرة» وأيضاً ممثلى جهات الأوقاف والإدارة المركزية للموارد المائية والرى، وعدد من المعنيين بالملف.

محافظ دمياط تبحث آخر التطورات بشأن قطع الأراضي المخصصة لإقامة مجمعات خدمات حكومية

وتناول الاجتماع متابعة آخر التطورات بشأن قطع الأراضي التي تم تخصيصها لإقامة مجمعات خدمات حكومية وزراعية وبيطرية ببعض القرى، وذلك للبدء في تنفيذ هذه المشروعات، كما تابعت محافظ دمياط مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري ما تم اتخاذه من خطوات مُتعلقة بمشروعات تأهيل الكباري بعدد من قرى كفر سعد.

وفي سياق متصل، اطلعت المحافظ على الموقف الحالي لبعض المشروعات المدرجة بالقطاعات المختلفة، وذلك للوقوف على المعدلات التنفيذية الخاصة بهم للتأكد من تنفيذهم طبقاً للاشتراطات الخاصة بكل قطاع وأيضاً الجداول الزمنية المحددة.

محافظ دمياط توجه بإزالة المعوقات التي تواجه المشروعات

ووجهت المحافظ بإزالة كل المعوقات التي تواجه أي مشروع، مشددة على جميع الجهات المعنية بضرورة التنسيق فيما بينهم لاتخاذ خطوات ومعدلات تنفيذية سريعة لتحقيق ما يستهدفه هذا المشروع القومي المهم، لتطوير الريف وتغطية جميع قرى مركز كفر سعد بالخدمات المختلفة.