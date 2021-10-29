محافظ دمياط تشارك في الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي الخامس لمدن التعلم

شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، في الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي الخامس لمدن التعلم الذى عقده معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة بكوريا الجنوبية في الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر.

الجلسة تضمنت التباحث حول وثيقة عمل استراتيجية اليونسكو

وتناولت الجلسة التباحث حول وثيقة العمل الخاصة باستراتيجية اليونسكو GNLC2021، وذلك لتعزيز المناقشات حول اقتراحات تحسين عمل المجموعات المواضيعية، وأيضا تعزيز تجربة التعلم الجماعي للمدن الأعضاء في اليونسكو وتحقيق الشراكة فيما بينهم.

وتبادلت المحافظ وعمد ومحافظي الدول المشاركة الآراء والخبرات حول تلك الموضوعات، كما قدمت المحافظ عرضًا حول مشروع دمياط بعد حصولها على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021 ضمن عشر مدن حول العالم، التي تم الإعلان عنها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

عوض: دمياط تتمتع بمقومات فريدة وموقع متميز على الخريطة المصرية

كما أكدت المحافظ أن دمياط تتمتع بمقومات فريدة وموقع متميز على الخريطة المصرية بالإضافة إلى تمتع أهلها بمهارات مختلفة، والذى أدى بدوه إلى تحقيق مشاركة قوية بأنشطة المؤتمر وجعلها اكثر صمودًا أمام تداعيات التحديات المتزايدة.

و تحدثت محافظ دمياط خلال المؤتمر الذى يحمل رسالة «من الطوارئ إلى المرونة لبناء مدن صحية ومرنة»، عن أبرز ما حققته دمياط مؤخرًا خاصة في ظل جائحة كورونا وذلك بتنفيذ حزمة من الإجراءات الرامية لجعل المدينة اكثر صمودًا أمام تلك الجائحة، و توفير مساحات صحية تساهم أيضاً فى اكتساب مهارات ومعارف جديدة.

وأعربت المحافظ عن خالص سعادتها لفوز دمياط بجائزة اليونسكو لمدن التعلم ومشاركتها بهذا المؤتمر، وتوجهت بالشكر الجزيل إلى معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة على ما يقدمه من دعم لمنهجية التعلم، كما وجهت التحية إلى جمهورية كوريا لاستضافتها هذا الحدث الهام.