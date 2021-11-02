نقيب المهندسين: قطاع البترول الوحيد الذي لم يتأثر بـ«أحداث يناير 2011»

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إن قطاع البترول، هو القطاع الوحيد في مصر الذي لم يشهد أي خلل أو اهتزاز في أدائه، إبان أحداث يناير أو بعدها «وذلك بفضل مجهودات رجاله المخلصين الذين يعملون دون الحاجة إلى تسليط الضوء عليهم أو بحثًا عن مال أو شهرة»، بحسب تعبيره.

قطاع البترول

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال ندوة قطاع البترول المصري بين التحديات والإنجازات، التي أقامتها نقابة المهندسين المصرية، ونقابة مهندسين القاهرة الفرعية، بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأكد ضاحي، أن طوال فترة السبع سنوات الماضية، شهدت جميع قطاعات الدولة، وفي القلب منها قطاع البترول، نموًا متسارعًا «بفضل وجود قيادة سياسية رشيدة برئاسة رئيس يعشق تراب بلده وهو عبد الفتاح السيسي»، لافتًا إلى أن التقدم الذي تشهده كل قطاعات الدولة الأساس فيها هو قطاع البترول».

البحر المتوسط

وأشار نقيب المهندسين، إلى أن وزارة البترول، قامت بخطة طموحة مواكبة لرؤية مصر 2030، التي حققت الكثير من أهدافها، مما جعل مصر تشهد تنفيذ عدة مشروعات حيوية، لافتًا إلى أنه بفضل اكتشافات الغاز في شرق البحر المتوسط، حققت لمصر الاكتفاء الذاتي، بل وفائضا في مجال الغاز الطبيعي، بعد أن كانت مصر تشهد عجزًا في هذا المجال، وحق لرجال البترول أن يفخروا بما قاموا ويقومون به.

كما لفت ضاحي، إلى أن ندوة اليوم تأتي في وقت تشهد فيه مصر نموًا متسارعًا في كافة المجالات وتحقيق أحلام وتنفيذ مشروعات على أرض الواقع.