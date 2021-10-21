تصدرت عبارة «طريقة التسجيل على بوابة تواصل قطاع البترول بالخطوات»، محرك البحث العالمي «جوجل»، باعتبارها إحدى منصات التواصل الهامة لجميع العاملين بشركات البترول التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، التي تتيح كافة المعلومات الخاصة بالشؤون الإدارية، وأهم القرارات والتعليمات التي تصدرها وزارة البترول وقطاع التطوير الهيكلي والتنمية البشرية، بالإضافة إلى تبادل الوظائف والإعلان عنها من خلال الإعارة أو الندب حسب احتياج كل شركة.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» طريقة التسجيل على بوابة تواصل قطاع البترول بالخطوات، لتسهيل إتاحة المعلومات الخاصة بالقطاع فور صدورها، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع البترول والطاقة على مدار الساعة.

طريقة التسجيل على بوابة تواصل قطاع البترول بالخطوات

ـ التسجيل في بوابة تواصل قطاع البترول من خلال الدخول على رابط البوابة من خلال الضغط هنـــــــــــا.

ـ في حالة الدخول أول مرة على النسخة التجريبية لبوابة تواصل قطاع البترول يرجى الضغط على إستعادة كلمة المرور، لإنشاء حساب.

ـ إدخال الرقم القومي الخاص بك وكلمة المرور.

ـ الضغط على نسيت كلمة المرور ، ثم اتباع التعليمات الأخرى.

إطلاق النسخة التجريبية من بوابة تواصل قطاع البترول

وجاء إطلاق النسخة التجريبية من بوابة تواصل قطاع البترول في إطار تنفيذ وزارة البترول والثروة المعدنية لخطة الإصلاح الشاملة من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، الذي تم إطلاقه في عام 2016، بهدف الإصلاحات الهيكلية والتحول الرقمي، وذلك لمواكبة المتغيرات والتحديات العالمية والمحلية في صناعة البترول، في ظل التطور التكنولوجي وتعظيم الاستفادة القصوى من العنصر البشري بقطاع البترول ورفع كفاءة العاملين ووضع نظم حديثة لإدارة الموارد البشرية، لتكون الكفاءة هى العنصر المحدد للتقييم بالقطاع.

ومن المتوقع صدور حركة ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول، خلال الأيام القليلة المقبلة ، وذلك من خلال رابط بوابة تواصل قطاع البترول، وذلك لوظائف الإدارة العليا لقطاع البترول لدرجات مدير إدارة ولرئيس قسم والوظائف النمطية، والتي اعتمدها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، وذلك بعد تأخرها أكثر من 10 أشهر، حيث تم اعتماد حركة ترقيات العاملين ولكن لم يتم الإعلان عنها لعمل بعض التعديلات بها.