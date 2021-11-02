لجان صحية للتفتيش على فنادق الغردقة وغلق فوري للمخالف

واصلت اللجان الصحية التابعة لوزارة الصحة تفقد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، وأجرت عمليات تفتيش مفاجئة داخل الفنادق والمنتجعات السياحية، حول الإجراءات الصحية المتخذة، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل الفنادق، وجودة الخدمات المقدمة للسائحين، وتملك هذه اللجان سلطة الضبطية القضائية وصلاحيات كاملة لإغلاق أي منشأة، في حالة رصد أي مخالفة صحية بداخلها.

لجان صحية تجري عمليات تفتيش موسعة على فنادق الغردقة

وأكد مصدر طبي بالبحرالأحمر لـ«الوطن» أنه تم تقسيم اللجان، التي تضم 16 عضواً، إلى عدة مجموعات تتفقد كل مجموعة عدداً من الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، ومن المقرر أن تستغرق اللجان 3 أسابيع، مشيراً إلى أن هذه اللجان لديها سلطة الضبطية القضائية، ولديها الصلاحية في غلق الفندق فوراً، في حالة وجود مخالفات تهدد سلامة وصحة النزلاء.

التفتيش على جميع العاملين داخل الفنادق بالغردقة

تستهدف اللجان التفتيش على المطابخ والمطاعم والبوفيهات وأماكن تخزين الأغذية ومصادر المياه، والتأكيد على الإجراءات الاحترازية، وكذلك أخذ عينات من المياه والأطعمة المختلفة، كما تقوم اللجان بالتفتيش على جميع العاملين داخل الفنادق، وجودة الخدمات المقدمة والتأكد من اتخاذهم الإجراءات الاحترازية داخل الفندق.

وتفاجئ اللجان العاملين بالفنادق في زيارة مفاجئة وأثناء مزاولة عملهم، وطريقة تنظيف الأرضيات والمطاعم وتفتيش على المخازن والمطابخ والثلاجات والمطاعم وأماكن تقديم الخدمة واخذ عينات من المأكولات وارسالها لمعامل الصحة لتحليلها.

كانت وزارة السياحة والآثار أصدرت قرارًا بغلق إداري لأحد الفنادق السياحية بالغردقة في الواقعة المعروفة إعلامياً بفندق الغردقة، وأدت إلى تسمم عدد من النزلاء الأجانب وذلك لعدم التزامه بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، ويعمل على الإضرار بسمعة المقصد السياحي المصري . واحالة الواقعة إلى النيابة العامة والتي باشرت التحقيقات وامرت بحبس 3 مسؤولين بالفندق على ذمة التحقيقات.