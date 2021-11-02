وزير البترول: استطعنا تخفيض مديونياتنا مع الأجانب.. ولا نسعى لـ«الشو»

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن قطاع البترول واجه العديد من التحديات التي استطاع مواجهتها، ومنها أزمة المديونيات مع الشركات الأجنبية، التي استطاع القطاع التغلب عليها عبر خطة جدولة لتلك المديونيات.

وتابع الملا، في مؤتمر تنظمه نقابة المهندسين بعنوان «قطاع البترول المصري بين التحديات والإنجازات» قائلا: «فخور بأنني مهندس ومتحيز للمهندسين، واجهنا تحديات في قطاع البترول لكن أبناء القطاع استطاعوا مواجهتها، ولا نريد شهرة أو شو إعلامي كما لا نعمل دعايا وإعلان لكن نعمل في صمت، وأعتقد أن أبناء النقابة والمهندسين يجب أن يكونوا على دراية ولديهم تحديث للموقف لكي يكونوا فخورين بما تم من إنجازه في قطاع البترول وفي مصر».

وزير البترول: بدأنا خطة لتخفيض مديونياتنا مع الشركاء الأجانب

وأضاف وزير البترول: «استطعنا بدء خطة تخفيض مديونياتنا مع الشركاء الأجانب وبدأنا إشعارهم بأن لدينا خطة للحل وجدولة المديونيات».

وأوضح أن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول تضمن أهدافا استراتيجية على 3 محاور، هي تأمين الطاقة من خلال زيادة إمدادات الطاقة وتنويع مصادرها وإدارة الطلب على الطاقة، ثم محور الاستدامة المالية، ويشمل معالجة متأخرات الشركاء والتشابكات المالية الداخلية وإصلاح دعم الطاقة وتعظيم القيمة المضافة، وأخيرا محور إدارة القطاع ويتضمن تحسين نظام الحوكمة والهيكل التنظيمي، والاستغلال الأمثل للكوادر البشرية، وتوفير المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات.

أنشطة البحث والإنتاج في البترول

وأشار وزير البترول، إلى أن أنشطة البحث والإنتاج تشمل:

- زيادة مناطق البحث والاستكشاف وجذب استثمارات زيادة مناطق البحث والاستكشاف من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة في مختلف الأحواض الجيولوجية.

- جذب استثمارات أجنبية جديدة من خلال تسويق المناطق الجديدة والواعدة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية «EUG».

- استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحسين جودة صور المسح السيزمي، وزيادة الإنتاج بالمناطق والحقول المتقادمة كخليج السويس.

- المراجعة الدورية للخطط الاستثمارية للشركاء والخاصة بزيادة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.

- العمل على زيادة نسب نجاح عمليات البحث والاستكشاف من خلال الاستفادة من نتائج الحفر في وضع التصورات الجيولوجية لعمليات الحفر.