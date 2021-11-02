مستشار التنمية المحلية: «حياة كريمة» تمثل نقلة صناعية واقتصادية للريف

قال السفير محمد حجازي، مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، إن إقامة مؤتمر في الأقصر، احتفالا بيوم المدن العالمي، ومناقشة التغيرات المناخية، أمر هام، تم بالتزامن مع قمة المناخ المنعقد في مدينة جلاسجو، وتم عرض مشروع تنمية صعيد مصر من وجهة نظر الدولة المصرية.

تناول مبادرة «حياة كريمة» في مؤتمر الأقصر

وأضاف «حجازي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه تم مناقشة مشروع مبادرة «حياة كريمة»، التي تمثل ثورة صناعية اجتماعية واقتصادية في الريف المصري، لتضعه على طريق التقدم ويمنع الهجرة إلى المدينة، لافتا إلى أن المؤتمر عكس قدرة مصر على إقامة المؤتمرات الدولية بنجاح، في ظل تنسيق من مختلف الوزارات وعلى رأسها التنمية المحلية.

مؤتمر الأقصر تحت رعاية الرئيس السيسي

وأوضح مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، أن المؤتمر في الأقصر تم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم الخروج بتوصيات هامة لمحاربة التغيرات المناخية، وتعمل على دعم القدرات الأفريقية لمواجهة التحديات المناخية على أسس محلية، وكذلك مساعدة المدينة على توجيه الحل لهذه المشكلات التي تحتل مكان كبير على الساحة الدولية.

إشادة أممية بالمؤتمر المقام في مصر

من جهتها، قالت الدكتورة رانيا هداية، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالقاهرة، إن هيئات الأمم المتحدة المختلفة، أشادت بالمؤتمر المقام في مصر من أجل مناقشة مشكلات التغيرات المناخية.

السيسي في قمة المناخ

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر المناخ بجلاسجو، من أجل محاربة التلوث الحادث في البيئة والتغيرات المناخية وسط مشاركة قيادات الدول المختلفة، وعلى رأسها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وحاكم قطر تميم بن آل ثاني، وقيادات عربية وغربية مختلفة.