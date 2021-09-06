مسلم: حجازي وأيمن أشرف منعا «خطأ أكبر» لمصطفى محمد.. وأغلب اللاعبين ضد التعصب

مسلم: «حجازي» وأيمن أشرف أنقذا مصطفى محمد من «خطأ أكبر».. وأغلب اللاعبين ضد التعصب

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، دشن مبادرة من أجل نبذ التعصب، وشاركت جريدة «الوطن» فيها، كما شاركت كافة الصحف المختلفة، موضحًا أنه لا أحد يستطيع تبني خطاب مع التعصب بشكل علني، لكن البعض يتبنى ممارسات علنية مع التعصب، وهذه تُعد كارثة.

كانت أحداث مؤسفة وقعت في ختام بطولة الدوي العام بعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي، ترتب عليها إيقاف كابتن فريق الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا، لمدة 8 شهور، ما جعل هناك حالة من الجدل والإثارة، وصلت إلى حد التعصب لدى جماهير الكرة وعلى منصات السوشيال ميديا.

مسلم: اللوائح والقوانين بها ما يكفي لمواجهة التعصب الكروي

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامية كريمة عوض، والإعلامي خيري رمضان، على شاشة «القاهرة والناس»، أن اللوائح والقوانين بها ما يكفي لمواجهة التعصب الكروي، لكن الأزمة تكمن في التنفيذ بشكل عادل وصارم، «ماعندناش في الأندية القيادات اللي تقدر تعمل مبادرة وتقف ضد الموجة شوية.. مجالس إدارة الأهلي والزمالك كان لازم يقعدوا مع بعض لحل المشكلة».

وأوضح رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أن الأهلي كان لديه مشكلة مع شخص معين في نادي الزمالك، «الشخص ده مشي، كان لازم يقعدوا مع بعض، إدارة الأهلي والإدارة الحالية التي تُدير نادي الزمالك»، متابعا: «أتوسم في إدارة الزمالك الحالية العقل والأدب والأخلاق، «كان لازم يحصل اتفاق بينهم، كان لازم حتى وزير الشباب والرياضة يقعدهم مع بعض، بس للأسف فيه خوف لدى القيادات من السوشيال ميديا».

محمود مسلم: «الجماهير والسوشيال ملهمش ضابط»

وعن ضبط الإعلام الرياضي، أوضح مسلم، أن القانون موجود والعملية الرياضية لا تحتاج لتشريع ولا تعديل لائحة، فالمجلس الأعلى للإعلام أخذ أكثر من موقف على مدى السنوات الماضية، كما أن أيضًا قناة «أون تايم سبورت» قامت بوقف الإعلامي مدحت شلبي، بسبب خطأ وقع فيه بحق جماهير النادي الأهلي- وهذا على سبيل المثال- ولكن تكمن الخطورة الحالية في السوشيال ميديا والجماهير، «دول لا ليهم رابط ولا ضابط»، موضحًا أنه تابع خلال الأيام الماضية صفحة تحمل اسم اللاعب طارق حامد، وهي بعيدة بالتأكيد كل البعد عن اللاعب، وعليها 150 ألف شخص.

وأوضح الدكتور محمود مسلم، أن الصفحة كانت تبث روح التعصب لدى الجماهير، «الصفحة بتقول لازم تسحبوا لاعبي الزمالك من المنتخب»، رغم أن العلاقات بين اللاعبين جيدة، متسائلًا: «هو مين اللي منع مصطفى محمد أمس أنه مايروحش لحسام البدري بعد تسجيله الهدف؟ هو أيمن أشرف وأحمد حجازي، والناس كلها عارفة لو كانوا سابوه يروح كان هيعمل إيه»، موضحًا أن نبذ التعصب في مصر خاصة في المجال الكروي يحتاج لمبادرات من الشخصيات الرياضية والثقافية.

مسلم: لازم التعصب يهدى

وتابع: «لازم التعصب يهدى.. في النهاية إحنا بنعمل كورة عشان نستمتع، يعني بقى لا فيه متعة وكمان فيها مشاكل، لازم يكون فيه مبادرات من بعض الناس الكبار زي فهمي عمر، إبراهيم حجازي، خالد عبد العزيز، حسن المستكاوي، دول ناس يقدروا يقعدوا مع مجالس الإدارات، مجالس الإدارات لو هديت الناس هتهدى»، موضحًا أن مجالس إدارات الأندية مسؤولة عن قنواتهم بشكل أو بآخر، وبالتالي تستطيع ضبط الموجة، لكن من المؤسف أن نجد أن بعض مجالس الأندية توجه اللجان الإلكترونية.