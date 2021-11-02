أخبار المنيا.. رصف طرق ومشروعات حياة كريمة وعروض فنية

ناقش محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، الموقف التنفيذي لرصف الطرق المحلية المدرجة بالخطة الاستثمارية، كما تابع نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى مركز أبوقرقاص، وبدأت العروض الفنية التي أطلقتها وزارة الثقافة ضمن مشروع لنشر الوعي بقري مراكز أبوقرقاص وملوي وديرمواس، وعقدت مكتبة مصر العامة ندوة تحذر من خطورة مرض السعار ضمن حملة «معاً ضد عقر الحيوان»، كانت هذه هي أبرز أخبار محافظة المنيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

جرعات عقر الحيوان داخل مستشفيات مديرية الصحة

وعقدت مكتبة مصر العامة بالمنيا ندوة بالتعاون مع إدارة الأمومة والطفولة بالوحدة المحلية والإدارة التعليمية، بعنوان «معاً ضد عقر الحيوان»، بهدف التوعية الصحية لتلاميذ المدارس، للحفاظ على سلامتهم من الأمراض المعدية.

وقالت الدكتورة الشيماء علي طه، مدير إدارة الترصد والوبائيات بمديرية الصحة، إن عقر الحيوان من أخطر الأمراض التي تحتاج إلى سرعة في التعامل معها، وأكدت أن جرعات عقر الحيوان تُعطي على مدار شهر داخل مستشفيات مديرية الصحة.

موقف الطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية

وناقش محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، موقف الطرق المدرجة بأعمال الخطة الاستثمارية، حيث تم عرض الموقف التنفيذي لرصفها بعدد من المراكز، وشدد على سرعة إنجاز الأعمال وفقاً للجدول الزمني المحدد، مؤكداً على المتابعة الدورية والمستمرة لإنجاز أعمال الرصف في أسرع وقت.

كما أجرى المحافظ جولة تفقدية بقرى «بني حسن والشيخ تمي وجزيرة شيبة الشرقية» بمركز أبوقرقاص، لمتابعة نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وفقاً للجدول الزمني، مؤكداً أنه يتم تنفيذ 456 مشروع بمختلف القطاعات بقرى وتوابع مركز أبوقرقاص.

انطلاق فعاليات البيت الفني للمسرح

وانطلقت في مركز أبوقرقاص، فعاليات العروض الفنية والمسرحية التي تقدمها فرقة «المواجهة والتجوال»، التابعة للبيت الفني للمسرح، ضمن ثلاث مراكز ستجوبها الفرق في المنيا، هي ملوي وأبوقرقاص وديرمواس، ضمن مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد لفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة.