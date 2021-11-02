العثور على جثة طفل بترعة الإبراهيمية بعد يوم من تغيبه في المنيا

استقبلت مشرحة مستشفى ملوي العام في جنوب محافظة المنيا جثة طفل، تم انتشالها من المجرى المائي لترعة الإبراهيمية، وذلك بعد مرور 24 ساعة على تغيبه من منزله.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة طفل عمره نحو 4 سنوات، طافية بترعة مياه الإبراهيمية في ظروف غامضة.

بالانتقال والفحص تم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى ملوي العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيقات.

أفادت التحريات الأولية التي أجراها فريق من إدارة البحث الجنائي، بأن الجثة لطفل يدعى «محمد وائل»، 4 أعوام، مقيم بإحدى قرى مركز ملوي، وأنه متغيب عن منزله منذ الأحد.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى العام بملوي، تحت تصرف النيابة التي قررت استعجال تحريات المباحث الجنائية حول ظروف وملابسات غرق الطفل، وهل توجد شبهة جنائية أم لا، مع تكليف مفتش الصحة والطب الشرعي بمناظرة الجثة لتحديد كيفية ووقت حدوث الوفاة وإعداد تقرير طبي بذلك للعرض على النيابة العامة.

مصرع شخص في مغاغة بحادث قطار

وكان مركز مغاغة شهد مصرع شخص دهسه قطار ركاب أثناء عبور مزلقان السكك الحديدية أمام قرية العباسية، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.

كما شهد الطريق الصحراوي الغربي حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة قبلي محور سمالوط، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 9 جميعهم من محافظة أسيوط وكانوا عائدين من محافظة القاهرة، وتم نقل جميع المصابين وبينهم 4 أطفال إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج حيث زارهم رئيس المركز ووجَّه بتوفير الرعاية الطبية لهم حتى تماثلهم للشفاء.