محافظ المنيا يستجيب لطلب مزارع بتركيب ماسورة مياه لري أرضه

استجاب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لطلب أحد المواطنين بقرية شيبة في مركز أبوقرقاص، لتوصيل ماسور مياه لري أرضه الزراعية والأراضي المجاورة لها، موجها وكيل وزارة الري بالبدء في تنفيذ الأعمال.

متابعة مشروعات حياة كريمة ميدانيا

جاء ذلك خلال جولة لمحافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، اليوم، لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ على أرض الواقع بمركز أبو قرقاص جنوب المحافظة، وذلك للوقوف على الاحتياجات الفعلية لأعمال المبادرة، والتأكد من انتظام تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

رافق المحافظ خلال جولته، اللواء محمد عزت رئيس مركز ابوقرقاص، ووكلاء الوزراء، ومسئولي جهاز التعمير والأبنية التعليمية، ومهندسي دار الهندسة.

إنهاء الأعمال وفقا للجدول الزمني

أكد محافظ المنيا، أنه يتم إجراء جولات ميدانية مستمرة بالتوازي مع الاجتماعات الدورية لمتابعة تنفيذ الأعمال ميدانيا، ومناقشة نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف القطاعات الخدمية والتي يتم تنفيذها بالقرى المستهدفة، مشيراً إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بسرعة إنجاز الأعمال بجودة عالية ووفقا للجدول الزمني المحدد.

وقال المحافظ، إنه يتم تنفيذ 457 مشروعاً بمختلف القطاعات الخدمية بمركز ابوقرقاص، حيث يتم تنفيذ الأعمال تباعاً وفقا للجدول الزمني المحدد، وبالتوازي بمختلف القطاعات الخدمية، لضمان الانتهاء من تنفيذ الأعمال وفقا لمعايير الجودة وبكفاءة عالية ووفقا للجدول الزمني المحدد.

محافظ المنيا يتفقد قري أبوقرقاص

وتفقد المحافظ، أعمال المشروعات الجاري تنفيذها حيث شملت الجولة المرور على 3 قري تابعة لمركز أبوقرقاص «بني حسن الشروق – الشيخ تمي – جزيرة شيبة»، حيث تفقد المحافظ محطة معالجة بني حسن الشروق، كما تفقد مشروع إنشاء محطة مياه الشيخ تمي، كما تفقد مشروع إنشاء مدرسة بني حسن الشروق الإعدادية المشتركة، حيث تم الانتهاء من أعمال الإنشاء وجاري الانتهاء من التشطيبات النهائية، ووجه المحافظ، هيئة الأبنية التعليمية بسرعة البدء في التجهيزات، كما وجه شركتي المياه والكهرباء بسرعة توصيل المرافق للمدرسة.

كما تابع المحافظ، مشروع إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بقرية بني حسن الشروق، وأعمال تطوير مركز شباب بني حسن الشروق، ومشروع إنشاء مركز شباب قرية شيبة، كما تفقد المحافظ، مدرسة جزيرة شيبة الإعدادية، بالإضافة إلي أنه تم معاينة وتخصيص موقع قطعة أرض لإنشاء وحدة صحية بقرية شيبة موجها بسرعة البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية.

والتقي «القاضي»، بالمواطنين داخل القرى واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم في تنفيذ المشروعات، وحث المحافظ الأهالي بالحفاظ على المشروعات التي يتم تنفيذها، بهدف توفير حياة كريمة لكافة المواطنين.