مصرع وإصابة 3 في حادث تصادم سيارتين بصحراوي المنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب آخران في حادث تصادم سيارتين ملاكي و«ربع نقل»، بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية نزلة حسين محافظة المنيا، صباح اليوم الثلاثاء.

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية نزلة حسين.

إصابة شخصين بسحجات وكدمات

بالانتقال والفحص تبين وفاة شخص وإصابة 2 آخرين بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين واشتباه ما بعد الإرتجاج، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المنيا العام.

تحرر محضرا بالحادث، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم

وكانت محافظة المنيا شهدت أمس الإثنين حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى، ونتج عن ذلك مصرع شخص وإصابة 9 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى سمالوط النموذجى.

وتابع أحمد راشد مهدى رئيس مركز ومدينة سمالوط، حالة المصابين بالمستشفى حيث قدم خالص تعازيه لأسرة الضحية، واطمأن على حالة المصابين، كما اطلع على تقارير حالتهم الصحية، موجها بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة لهم طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج، كما وجه بتوفير الخدمات الطبية لهم، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

كما شهدت المنيا أمس حادث اصطدام قطار ركاب بمواطن أثناء عبوره مزلقان قرية العباسية بمركز مغاغة وصرحت النيابة العامة بدفن جثته لعدم وجود شبهة جنائية، فيما عثر أهالي مركز ملوي على جثة لطفل طافية بمياه ترعة الإبراهيمية وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.