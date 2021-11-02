أشرف زكي يوضح الحالة الصحية لسهير البابلي: «غيبوبة سكر مش قلب مفتوح»

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي، بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها، موضحا أن حالتها مستقرة، والتشخيص كان نوبة سكر، وفقا لما أعلنته أسرتها، نافيًا أن تكون تعرضت لأزمة قلبية أو أجرت جراحة قلب مفتوح، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد».

حالة الفنانة سهير البابلي تتحسن يوما بعد يوم.. وأسرتها تطلب الدعاء

وأضاف «زكي»، أن الفنانة سهير البابلي قيمة كبيرة وفنانة عظيمة وذات عطاء متميز، وأهلها يطلبون الدعاء لها من أحبابها وكل جمهورها، ويؤكدون تحسن صحتها يوما بعد يوم، «النهاردة أحسن من امبارح، وامبارح أفضل من أول أمس» فإصابتها كانت منذ 5 أو 6 أيام، مطالبًا جميع زملائها ومحبيها وجمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

أشرف زكي عن حالته الصحية: الحمد لله تحسنت.. وأمارس عملي حاليا

وعن حالته الصحية بعدما تحدث البعض حول فقدانه الذاكرة، أوضح نقيب المهن التمثيلية، أنه تحسن وعاد لممارسة عمله، «كان آخر يوم في الجونة واتكعبلت، والأزمة كلها كانت نص ساعة، والحمدلله تابعت مع الأطباء، واهتميت وعملت كل حاجة، والأمور كلها كويسة جدا، وبمارس علمي بشكل جيد».