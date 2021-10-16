أشرف زكي يطالب بتكريم اسم فوزي فهمي: كان أستاذا للجميع

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الدكتور فوزي فهمي، مؤسس البنية التحتية للثقافة في مصر، الذي رحل عن عالمنا أمس، كان أستاذا للجميع، مؤكدا أن عزاءه سيكون غدا الأحد في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، موضحا أنه حضر من مهرجان الجونة وعزى زوجة الفقيد، وذهب إلى المقابر لقراءة الفاتحة على روحه.

العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد

وأوضح «زكي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على «صدى البلد»، اليوم السبت، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن العزاء غدا سيكون بعد صلاة المغرب في الصديق العزيز والمحترم والمثقف الأستاذ فوزي فهمي، مبينا أنه أثناء فترة رئاسته لأكاديمية الفنون أقام مجممع كبير باسم فوزي فهمي، وكان صرحا يليق باسم فوزي فهمي بالاتفاق مع البنك الأهلى الذي أشرف على المشروع ولم يتأخر في توفير المال اللازم.

تكريم واجب لفوزي فهمي

وأكد نقيب المهن التمثيلية، أن أقل تكريم للناقد الراحل فوزي فهمي، يجب أن يتضمن إطلاق شارع باسمه أو ميدان عام لتخليد ذكراه.

رحلة نجاح وكفاح طويلة

ورحل الروائي فوزي فهمي، أمس، بعد رحلة طويلة من النجاح بدأت بميلاده في 21 أغسطس 1938 في القاهرة، وتولى مناصب عميد معهد النقد الفني ورئيس المركز القومي لثقافة الطفل، حيث أشرف على ترجمة أكثر من 100 كتاب، عملت على إثراء الحياة الثقافية في مصر والعالم العربي، وخيّم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، بعد الإعلان عن رحيله، بعد رحلة نجاح وعطاء كبيرة عن عمر 83 سنة.