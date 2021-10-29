أشرف زكي يوجه نصيحة لـ«كل اللي عايز يمثل»: «قدامك طريقين مالهمش تالت»

كشف الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن طرق الالتحاق بمهنة التمثيل والمشاركة في الأعمال الفنية، وذلك خلال لقائه مع الفنان أمير كرارة في برنامج «سهرانين» المذاع عبر فضائية «ON»، مشيرًا إلى أن الطلاب الذين يلتحقون بمعهد التمثيل يخضعون لاختبارات قبل الالتحاق لمعرفة مدى وجود موهبة التمثيل لديهم من عدمه.

وأوضح النقيب تفاصيل اختبارات الالتحاق بالمعهد وما يحدث فيها قائلًا: «الطالب عشان يدخل المعهد لازم نمتحنه ونشوف موهبته ونشوف عنده استعداد للموهبة ولا لأ، فبيمثل مشهد باللغة العربية الفصحى ومشهد بالعامية ولما بنحس أنه عنده موهبة وعنده استعداد بيٌقبل في المعهد».

ونفى «زكي» ما تردد عن أنهم يطلبون من الطالب أن يمثل دور ورقة شجرة أو شجرة، لافتًا أن ذلك نوعا من أنواع التهكم ولا يحدث في الحقيقة.

وشرح زكي الخيارات المتاحة أمام من يرغب في التمثيل: «قدامهم طريق من الاتنين لا ثالث لهما، ياإما يدخل المعهد العالي للفنون المسرحية وأحنا عاملين قسم للناس اللي سنها عدى 25 سنة، وياما بيلتحقوا بورشة النقابة وبيتدربوا فيها وبياخدوا دورة وياخدوا تصريح في تصريح».

وأكد أن النقابة لا تعترف إلا بورشة النقابة ولا تعترف بالورش الخاصة، مشددًا على أنه من تعلم التمثيل في ورش تمثيل خاصة يجب أن يدخل ورشة التمثيل في النقابة، لافتًا إلى أن معظم الورش الخاصة «بتضحك على الشباب».

وأشار «زكي»، أن هناك وقائع نصب واحتيال حدثت من أشخاص استغلوا راغبي التمثيل: «فيه ناس مرفودة من المعهد وساقطة في المعهد وعاملة ورش ودي نصباية وانا بقول للشباب متمشوش ورا الكلام ده ده لسه قابضين على واحد بينتحل شخصيتي على الفيسبوك واخد من الناس فلوس» مشددًا على أن من يريد التمثيل: «النقابة موجودة في وسط البلد 1 شارع 26 يوليو أو ييجوا المعهد».