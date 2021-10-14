أشرف زكي: مهرجان الجونة يعمل وفق خطة.. والقائمون عليه لديهم رؤية

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب التمثيليين، إن القائمين على مهرجان الجونة في دورته الخامسة، مهتمون به وبشدة، وهو ما انعكس على قوة المهرجان واستمراريته، ومنافسته لأهم المهرجانات الدولية والعالمية، «5 سنين كأنهم 50 سنة، والمهرجان بيشتغل وفق خطة، والقائمون عليه عندهم رؤية».

زكي: المهرجان رسالة أمن وأمان للعالم كله أن مصر آمنة

وأضاف «زكي»، في لقاء مع قناة ON، على هامش الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي 2021، أن وجود عدد كبير من الأفلام المشاركة في المهرجان، يعكس قوة وقدرة القائمين عليه ورؤيتهم الثاقبة، «المهرجان رسالة أمن وأمان للعالم كله أن مصر آمنة».

زكي: أحمد السقا رمز لمصر وأعطى درسًا للشباب المصري

وقدم نقيب الممثلين التهنئة للفنان أحمد السقا، ووصفه بالرمز لمصر، حيث إنه دائما ما يعطي دروسا للشباب المصري كله، «بنبارك له كلنا كفنانين ونقابة، وكل صناع الدراما والسينما، لأنه يستحق أكتر من كده».

روجينا: مهرجان الجونة بات منافسا لمهرجان كان الدولي

وأشارت الفنانة روجينا إلى أنها فخورة بوجود مهرجان عالمي على أرض مصر كمهرجان الجونة، حيث بات منافسا لمهرجان كان العالمي، «السينما هنا ليها طعم وحالة مختلفة، وببارك لكل القائمين على المهرجان، وببارك لهم على إصرارهم وعزيمتهم للي حصل ليهم امبارح، وده إصرار وعزيمة».

وتابعت: «عندي عمل صعب أوي وأهم من اللي قبله، وماقدرش أقول اسم الممثل أو المخرج أو المنتج».

تفاصيل إقامة المهرجان

وأعلن القائمون على مهرجان الجونة، تكريم الفنان أحمد السقا، في حفل الافتتاح مساء اليوم الخميس، حيث يحصل على جائزة الإنجاز الإبداعي، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.

وتستمر فعاليات مهرجان الجونة في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة، بحضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنانة بشرى.