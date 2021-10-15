أشرف زكي يغادر مهرجان الجونة لوداع فوزي فهمي.. وتامر عبد المنعم يعلق

غادر الفنان أشرف زكي مهرجان الجونة السينمائي، والذي انطلق فعاليات دورته الخامسة مساء أمس، متجها إلى القاهرة لحضور جنازة الكاتب الراحل فوزي فهمي رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، والتي أقيمت بعد صلاة العصر اليوم من مسجد السيدة النفيسة.

تامر عبد المنعم عن أشرف زكي: «رجل محترم»

وأشاد الفنان تامر عبد المنعم بتصرف الفنان أشرف زكي، في منشور عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «أشرف زكي الراجل المحترم الذي ترك الجونة ليحضر مراسم دفن أستاذه فوزي فهمي»، متابعا: «أشرف زكي محترم.. أشرف زكي نقيبي».

وانتقد عبد المنعم، الغائبين عن وداع الكاتب الراحل، قائلا: «شيء مؤسف من ينعون ويبكون الدكتور فوزي فهمي ويطالبون بتغيير اسم المهرجان التجريبي إلى اسمه هم أنفسهم من لم يحضروا إلى جنازته».

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بيانا صحفيا، تنعى فيه الكاتب والأكاديمي الراحل، وجاء كالتالي: «تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع فنانين مصر رحيل الكاتب والأستاذ والمعلم عملاق الإدارة والعمل الأكاديمي، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق الأستاذ الدكتور فوزى فهمى، والذي شكل وجدان أجيال من فناني مصر بعلمه ونصوصه المسرحية ومقالاته وكتبه التي أثرت في وجدان أجيال من المبدعين، اللهم تغمده بواسع رحمتك وألهمنا وألهم تلامذته وأهله الصبر والسلوان».

عزاء فوزي فهمي في مسجد الشرطة بالشيخ زايد

ورحل عن عالمنا اليوم، الدكتور فوزي فهمي عن عمر يناهز الـ 83 عاما، ويقام العزاء، الأحد المقبل، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وفقا لما أعلنه الناقد الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط، عبر حسابه على «فيس بوك».

وأثار خبر رحيل الدكتور فوزي فهمي حالة من الحزن لدى أصدقائه وتلاميذه وقطاع كبير من العاملين في مجال الثقافة؛ فشغل الراحل مجموعة هامة من المناصب داخل أروقة وزارة الثقافة، كما لعب دورا هامة في إثراء الحركة المسرحية من خلال إسهاماته في الكتابة والنقد، بالإضافة إلى دوره في إطلاق مهرجان المسرح التجريبي.