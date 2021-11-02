«الوزراء»: تطعيمات كورونا ستصل للطلاب في الفصول «زي التغذية المدرسية»

علق السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على كيفية تطعيم الطلاب في الفئة العمرية الجديدة من سن 15 عاما وحتى ما دون الـ18 عاما، فذكر أن من الأنسب إرسال فرق طبية في المدارس ذاتها، وتجوب تلك الفرق المدارس وتعطي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» لهذه الفئات العمرية، فحال الاعتماد على أن الطلاب في هذه الفئة العمرية يذهبون لتلقي اللقاح بنفسهم، سيكون الأمر صعب عليهم.

الاعتماد على مجيء الطلاب لمراكز التطعيمات «أمر صعب»

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على «صدى البلد»، أنه سيتم إرسال فرق طبية للطلاب في المدارس، مثلما تقوم الفرق الغذائية بإيصال التغذية المدرسية لهم داخل الفصول، «وهما قاعدين في المدارس هيلاقوا الفرق الطبية راحت ليهم من أجل التطعيم كي يتم تطعيم الفئات المستهدفة في هذه الفئة العمرية لكي يكون عام دراسي آمن صحيا».

سيتم الانتهاء قريبًا من تلقيح كل طلاب الجامعات

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه سيتم الانتهاء قريبًا من تطعيم كل طلاب الجامعات، ثم إن الفئة العمرية الجديدة من 15 لـ18 سنة، ستشمل طلاب الثانوية العامة، وبالتالي تكون هناك عملية تعليمية آمنة، موضحًا أن الحكومة قد وضعت موعدا مبدئيا، لمنع دخول الطلاب الجامعات دون حصول على لقاحات كورونا، وكان 1 نوفمبر، ولكن تم تحريكه مراعاة لظروف الطلاب، وأصبح الموعد هو 15 نوفمبر، ولن يُسمح لأي طالب التواجد في الحرم الجامعي بعد هذا التاريخ دون الحصول على اللقاحات.