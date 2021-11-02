«حياة كريمة» تنظم ندوة للتحول الرقمي بمحافظة قنا

عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة «حياة كريمة» بمحافظة قنا، دورة تدريبية خاصة بالتحول الرقمي بمقر الوحدة المحلية لقرية أبو مناع غرب بمركز دشنا.

شرح أهمية نشر ثقافة الوعي الرقمي

وذكرت مؤسسة «حياة كريمة» في بيان لها أن الندوة بدأت بالحديث حول أهمية التكنولوجيا، وأهمية نشر ثقافة الوعي الرقمي، واستعرضت كيفية استخدام موقع مصر الرقمية من أجل تسهيل الإجراءات الخدمية، وتسجيل لعدد من الحضور على بوابة مصر الرقمية.

استبيان في نهاية الدورة

ووزعتا الوزارة والمؤسسة، استبيان في نهاية الندوة على الحضور، لتوضيح كيفية التسجيل ببرامج حياة كريمة رقمية بحضور مندوبى وزارة الاتصالات، الدكتورة نجوى يسين محمد منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمركز دشنا، وأنور رئيس الوحدة المحلية للقرية وعدد من شباب القرية والموظفين بالوحدة المحلية والقيادات الشعبية.

السيسي يهتم بالارتقاء بحياة المواطنين

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة، من أجل الارتقاء بحياة المواطنين في الريف المصري، وتعمل على إنشاء بينة تحتية حديثة وإدخال الكهرباء والمياه والمؤسسات الحكومية الضرورية، من أجل التسهيل على المواطنين، وعدم ضرورة السفر إلى القاهرة، لإنهاء الأوراق الخاصة بهم.

فكرة إنشاء حياة كريمة

ونشأت الفكرة عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم في المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، والذي عقُد على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب في 30 يوليو 2019، وعلى إثره تم انشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ 22 اكتوبر 2019 من شباب متطوع، وتهدف المؤسسة الى التدخل الإنساني لتنمية وتكريم الانسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم لإحداث تغيير ملموس لتكريس كافة مجهودات العمل الخيري والتنموي.

مشاركة أكثر من 20 وزارة و23 منظمة في حياة كريمة

وتتشارك في هذه المبادرة أكثر من 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدني، لتنفيذ هذا المشروع.