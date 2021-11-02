«حياة كريمة» تنتهي من إنشاء مجمع خدمات حكومية بالقنطرة بنسبة تنفيذ 80%

كشف الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على «فيس بوك»، عن أنه في إطار متابعة أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالإسماعيلية، قام فريق المتابعة الميدانية للمؤسسة، المشكل من: الدكتور محمد أنور ترك، والمهندس نبيل عصام عبد الحميد، منسقي المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالإسماعيلية، ومحمد عبد السلام، رئيس قرية السلام، بمتابعة ما يحدث من مشاريع في قرى مركز القنطرة شرق، حيث جاري الانتهاء من أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بنسبة تنفيذ 80%.

جارِ إنشاء نقطة إسعاف «منطقة وادي شعير»

وقال حساب «حياة كريمة» على «فيس بوك»، إن جارِ إنشاء نقطة إسعاف «منطقة وادي شعير»، حيث تم الانتهاء من عمل القواعد والأعمدة وصب السقف وتم صب السقف الدور الأرضي بنسبة تنفيذ 50%، وتم إنشاء مجمع للخدمات الزراعية، حيث تم الانتهاء من صب أعمدة الدور الأرضي، وبدء أعمال نجارة سقف الدور الأرضي بنسبة تنفيذ 30%، وجارِ تنفيذ محطة معالجة ثلاثية سعة 2000 م3 لليوم بقرية الأحرار (قرية تابع).

إنشاء مبنى مكون من 21 فصلا بمدرسة خالد بن الوليد

كما يجرى إنشاء مبنى مكون من 21 فصلا بمدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسي بقرية السلام الجديدة، بنسبة تنفيذ 70%، وإنشاء مركز شباب مكون من مبنى إداري من دورين، وجارِ إنشاء ملعب نجيلة طبيعي (قرية السلام الأم)، حيث تتم تلك الأعمال تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وزارة الزراعة تطلق قافلة بيطرية مجانية

وأطلقت وزارة الزراعة، قافلة بيطرية مجانية من الباحثين بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية، برئاسة الدكتور محمد حجازي، القائم بأعمال مدير المعهد وبمشاركة معاهد الصحة الحيوانية بالمركز وصندوق التأمين على الماشية ومديرية الطب البيطري بسوهاج، ممثلة للهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ومن المقرر أن تتم زيارة بعض قرى محافظة سوهاج «المنشأة، طما، المراغة، جرجا، البلينا، ساقلتة»، في الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر 2021، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتماشيًا مع سياسة مركز البحوث الزراعية، برئاسة الدكتور محمد سليمان، لتوسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى صغار الزراع.