حاول الهروب بالمخدرات فتورط بقضية قتل.. «وقع في شر أعماله»

سيارة تقف على جانب الطريق في منطقة النزهة بالقاهرة، يجلس فيها أحد الأشخاص الذي يبدو على وجهه علامات الارتباك، ملامحه والتفافه حوله مرات كثيرة تشير إلى انتظاره لشخص ما، لكن على الجانب الآخر كانت هناك قوة من مباحث القسم تراقبه حتى تنقض عليه متلبسا بعدما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة النزهة عن قيام أحد الأشخاص «محمد. م. ع»، 30 عاما، مهندس معماري، بتسليم صفقة مخدرات.

صفقة مخدرات

انتظر المتهم لمدة حوالي ربع ساعة، وأيضا قوات المباحث كانت تنتظر، حتى أتي أحد الأشخاص الذي وقف أمام السيارة ومد يديه ليتسلم المخدرات من المتهم، في نفس اللحظة كان رجال الشرطة يستعدون للانقضاض عليهما، لكن كان الشخص الذي يشتري المواد المخدرة كالبرق وغادر سريعا مكان الواقعة.

حادث تصادم

في نفس الوقت كان المتهم يحاول الهرب من قوات الشرطة بعدما أبصرهم يقتربون منه ويحيطون بسيارته فخشي ضبطه وقرر الهرب وضمر في نفسه قتل أي منهم يعترض طريقه، فاندفع بسيارته وصدم المجني عليه «شحته. م» بمقدمتها، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

قوة أمنية

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان شرع في قتل المجني عليه «تامر. ظ» عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بأنه وحال تواجده بالسيارة قيادته على جانب من الطريق أبصر قوة من الشرطة تقترب منه وتحيط بسيارته فخشي ضبطه، وقرر الهرب وضمر في نفسه قتل أي منهم يعترض طريقه فاندفع بسيارته وصدم المجني عليه بمقدمتها، فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو علاج المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.

تحريات المباحث

وجاء في تحريات المباحث، أنه حال مرور قوة أمنية من القسم برفقه أمناء الشرطة والمجني عليه «شحته» أبصروا المتهم واقفا بالسيارة قيادته على جانب من الطريق فتوجهوا نحوه تمهيدا لاستيقافه، وما إن أبصرهم مقبلين عليه حتى أخذ يصطدم بمرافقيه عدة مرات بالسيارة قيادته فدهس المجني عليه والتي أودت بحياته وأحدث إصابة الباقين وتمكن من الفرار.

حُرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أحالت القضية التي حملت رقم 1410 لسنة 2021 جنايات النزهة والمقيدة برقم 147 لسنة 2021 حصر تحقيق، المقيدة برقم 1244 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، للجنايات والتي قررت تأجيل القضية لجلسة 5 ديسمبر للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار سرور محمد أحمد وعضوية المستشارين أبو المجد أحمد علي والسعيد أحمد عبده وأمانة سر محمد خميس وسمير رفعت.