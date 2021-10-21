مقتل شاب طعنا بالسكين أثناء فض مشاجرة في كرداسة

بداية الواقعة

وتلقى مأمور مركز شرطة كرداسة، إخطارا من إحدى المستشفيات بمحافظة الجيزة، يفيد بوصول مصاب بطعن سكين ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء إسعافه، وبالانتقال تبين وجود جثة شخص يدعى أحمد طه في العقد الخامس من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين إصابته بطعن سكين في الفخذ.

طعنة أثناء فض مشاجرة

وكشفت التحريات أنه أثناء قيام المجني عليه بفض مشاجرة بين طرفين في محيط منزله بمنطقة كرداسة، أصيب بطعن السكين الذي أودى بحياته، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة للتحقيق معهم وبيان المتهم بقتل المجني عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة ربة منزل في كرداسة

وفي سياق منفصل، شهدت منطقة كرداسة منذ 30 يوما تقريبا، واقعة العثور على جثة مجهولة لربة منزل في منطقة زراعية، وبالفحص تبين إصابتها بجرح قطعي في الرأس، كما تبين أنها ترتدي ملابسها، وتم نقلها لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة.

التحريات: جامع قمامة وراء قتل عشيقته

وكشفت التحريات أن المجني عليها من محافظة أسيوط، وتركت منزلها وهربت لتقيم مع جامع قمامة في منطقة كرداسة، وأنه حدث خلاف بين المجني عليها والمتهم لكونه قرر تركها وإنهاء علاقة غير شرعية بينهما، ولكن المجني عليها رفضت وتشاجرت معه فقام بضرب رأسها في الحائط وسقطت على الأرض جثة هامدة، فقام بوضع الجثة داخل سجادة وألقاها في مكان العثور عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أيدها واعترف بقتل المجني عليها.