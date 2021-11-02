سقوط 3 تجار مخدرات وبحوزتهم مضبوطات بـ2 مليون جنيه في الإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 عناصر إجرامية تخصصت في الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهم كمية من المخدرات تقدر قيمتها المالية بـ2 مليون و400 ألف جنيه.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الاتجار بالمخدرات، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

متابعة نشاط تجار المخدرات

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، وبالاشتراك مع الأمن المركزي ومديرية أمن الإسكندرية، نشاط عدة عناصر إجرامية، تخصصت في الاتجار بالمخدرات؛ مُتخذين من دوائر أقسام شرطة «برج العرب- أول العامرية- ثان العامرية»، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

القبض على 3 تجار مخدرات

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم، على النحو التالي:

- ضبط عنصر إجرامي، مقيم بمحافظة مطروح، حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزته 300 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 30 كيلوجراما، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

- ضبط عنصر إجرامي، مقيم بمحافظة القليوبية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته 40 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 4 كيلوجرامات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

- ضبط عنصر إجرامي، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جراما، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهتهم، أقروا بحيازتهم لـ المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.