تفاصيل مقتل شاب أمام أصدقائه في الغربية.. مات قبل دخوله المستشفى

كانت الضحكة تعلو وجهه حال وقوفه وسط أصدقائه عقب عودته من عمله على ناصية أحد شوارع محافظة الغربية القريبة من منزل عائلته يوم الخميس الماضي، حيث كان الأمر طبيعيا وهادئا في بدايته إلى أن ظهر المتهمون أمامه، وحدث ما لا يحمد عقباه ليصبح قتيلاً في النهاية.

3 شباب، يقود أحدهم دراجة بخارية، وقف قائدهم فجأة أمام «أمير» وأصدقائه الثلاثة، فلم يكن منه إلا أن يسألهم عن سبب توقفهم المفاجئ أمامه وأصدقائه، فأجابه أحدهم أنه ليس له دخل، واحتد الموقف من جانب المتهمين فانهالوا عليه بسيل من الشتائم والألفاظ المتدنية التى أثارت حنق «أمير»، وعارض المتهمون للتوقف عن تلك الألفاظ.

محاولات الأصدقاء في حل الخلاف

كان أصدقاء أمير يحاولون فض تلك المشاجرة التى أوشكت على البدء خوفاً على صديقهم من أن يلحق به أذى، كون المتهمون قاصدين افتعال ذلك الشجار، فهي ليست المرة الأولى لهم، ولكن غافل أحد المتهمين المجني عليه وأصدقاءه وأخرج سلاحا أبيض من بين طيات ملابسه «مطواة»، ثم وجه للضحية عدة طعنات متفرقة في جسده وأثناء انشغال أصدقاء أمير في الاطمئنان عليه قام المتهمون بالصعود على الدراجة البخارية ثم لاذوا بالفرار.

أوقف أصدقاء «أمير» مركبة «توكتوك» لنقله إلى أقرب مستشفى لمحاولة إنقاذه حيث كان يلقن ويردد الشهادة طوال الطريق.

مات قبل دخوله المستشفى

لفظ أمير أنفاسه الأخيرة قبيل وصوله المستشفى، حيث صدم الأصدقاء من حديث الأطباء عند إخبارهم بأنه قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبيل دخوله المستشفى.

أخطرت إدارة المستشفى الأجهزة الأمنية بورود جثة لشاب يدعى «أمير»، يبلغ من العمر 25 عاماً وبه عدة طعنات قطعية في أماكن متفرقة من جسده.

ضبط المتهمين واعترافهم

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور لمكان الواقعة،وبعمل التحريات الأولية تبين أن المتهمين قاموا بالاعتداء على الشاب في محيط قريب من منزله وتكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها حول الواقعة، وبتفريغ الكاميرات التي كانت في محيط المكان والتي سجلت الحادث ظهر فيها المتهمون حال تعديهم على المجنى عليه وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية ومكان المتهمين وتم إلقاء القبض عليهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم عرضهم أمام جهة التحقيق التى باشرت التحقيق في الواقعة، وعقب ذلك تم عرضهم على قاضي المعارضات الذي أمر بتجديد حبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات.